太詭異！川普竟邀恐怖分子到大衛營密會 遭兩黨狠批

2019-09-09 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普做出驚人宣布，他原訂上周末和神學士在大衛營進行的密會現已取消；但此話一出，不管是在野的民主黨，還是共和黨同黨同志，一致撻伐。

衛報報導，爭取民主黨2020年總統提名的明尼蘇達州參議員克羅布查（Amy Klobuchar）8日早上奚落川普，把擬定外交政策當成參加「競賽綜藝節目」。

共和黨籍伊利諾州眾議員金辛格（Adam Kinzinger）周六晚上也透過推特貼文狠批川普：「一個尚未譴責911事件且持續為非作歹的恐怖組織，它的領導人絕不該被允許入境我們的偉大國家。絕不。句點。」

川普在此之前透露，原本預定8日在大衛營分別密會阿富汗總統甘尼和神學士頭目。但因神學士承認，在喀布爾發動一場導致1名美軍士兵和另外11人死亡的攻擊，他因此取消會面。

共和黨籍懷俄明州眾議員莉茲．錢尼（Liz Cheney）在支持川普取消會議的同時，嚴詞批評川普：「神學士支持的凱達組織在911殺害3000名美國人，大衛營是美國領導人聚集商討對策的地方。沒有神學士成員應涉足那裡。永遠不行。」

克羅布查說她與許多人一樣感到困惑：「我昨晚試圖理解總統推文的意義。沒錯，我們應該和阿富汗政府、應該和神學士談判，試圖結束這個國家已進行數十年的流血衝突。此事的焦點當然是把美軍帶回家，我強烈支持。」

她補充說：「但這次，你再次看到川普匆促安排沒人知道要發生的峰會。所以，這整件事對我來說很不合理。這是總統將外交當成某種競賽綜藝節目的又一案例。但這不是電視節目。這些人是恐怖分子。」

被問到當選總統後是是否會邀請神學士到大衛營時，克羅布查說：「對我而言，那不是敲定這種協議的正確場地。那是我的第一個反應。」