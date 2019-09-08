川普爆料原本要與恐攻發動者相見歡 議員批「鬧劇」

2019-09-08 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



阿富汗首都喀布爾5日發生一起汽車自殺炸彈案，至少造成12人死亡，包括一名美軍，阿富汗神學士組織宣稱犯案。美國總統川普7日發推文宣布，取消與神學士的和談及原定8日在美國總統度假地大衛營與神學士領導階層、阿富汗總統甘尼的密會。

神學士在卡達首都多哈政治辦公室的消息人士向ＢＢＣ透露，神學士準備開「內部緊急會議」，討論川普的決定。甘尼則於8日發表聲明，稱讚美國「盟友誠摯的努力」，表示只有神學士停止暴力行為，與政府直接談判，真正的和平才可能到來。

華爾街日報指出，川普取消大衛營密會，對於終結將近18年、美國最曠日持久的阿富汗戰爭是重大挫敗。

川普七日晚間發推文說：「幾乎沒有人知道，神學士的重要領袖和阿富汗總統8日會在大衛營祕密跟我見面。遺憾的是，神學士為了錯誤的談判籌碼，在喀布爾發動攻擊，殺死我軍一名士兵。我現在立刻取消這場會面及與神學士的和談，到底是怎樣的人會殺死那麼多人，以提升自己的談判地位？他們沒有提高談判地位，反而把事情弄得更糟！」

ＢＢＣ說，美國總統選擇在大衛營與神學士高層見面，是超乎尋常的外交舉動。民主黨籍新澤西州聯邦眾議員馬利諾夫斯基說，「人人都知道神學士一直發動恐攻」，邀請神學士領袖到大衛營「很奇怪」，他很高興川普取消這場「鬧劇」。

喀布爾東部5日的汽車自殺炸彈案造成12人死亡，包括一名美軍和一名隸屬於北約聯軍的羅馬尼亞士兵。美國國防部6日指出，死亡的美軍是34歲、來自波多黎各的陸軍上士歐提茲。