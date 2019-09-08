川普亂報颶風、NOAA還幫腔 遭批淪落為政治服務

2019-09-08 19:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合7日電



川普總統堅持「多利安」颶風威脅阿拉巴馬州，國家海洋大氣管理局(NOAA)還為他幫腔，結果遭到NOAA一些前兩黨高級官員痛批，指責這個聯邦氣象和科學機構破壞本身威信，並可能危害生命安全。

共和黨任命的前國家氣象局長傅萊迪說，NOAA竄改歷史以滿足一個人的自我是自貶身價。他說：「我們不希望淪落到科學由政治而非科學和事實來決定，而我擔心這是這種淪亡的開始。」

「美聯社」報導，川普1日推文宣稱阿拉巴馬州極可能遭到強烈颶風重創，NOAA伯明罕辦事處迅速推文澄清阿拉巴馬不會受到任何衝擊，NOAA發言人當天也證實對多利安行進路線的最新預測不包括阿拉巴馬。

但是，川普死不認錯，而NOAA 6日晚上發表聲明為他幫腔，駁斥伯明罕辦事處的說法，雖然阿拉巴馬從未出現在對颶風的正式警示，川普的資料也早就過時。

前聯邦氣象官員認為這種自己人唱反調的情況，是政治在作祟。面對媒體詢問，白宮沒有回應NOAA發表聲明前，它是否曾與NOAA連絡，NOAA官員也拒絕置評。

歐巴馬政府的聯邦急難管理局長傅蓋特說，科學機構發表聲明，駁斥自己屬下部門的說法是從所未見之事，有損國家氣象局威信，也會損害防災和應變作業。

前NOAA局長陸布成科說，維護科學機構的正直品格很重要，看到政治任命官破壞NOAA那些盡忠職守的職業文官保全人命的卓越工作實在可悲。

前NOAA作業主管提特利說，NOAA領導階層表現「道德怯懦」，他們應該辭職抗議，而非發表聲明指責伯明罕部門。他說，這種情況很危險，因為大家會不再相信NOAA協助民眾決定是否應該疏散的氣象預測。

川普堅不改口，甚至展示用簽字筆把阿拉巴馬納入颶風動向預測範圍的地圖，使這場風波愈演愈烈，而他的競選連任組織和共和黨內向他挑戰的華爾許(Joe Walsh)都藉此募款。

川普的競選組織推出「正式的川普簽字筆」，宣稱這與市面上的其他簽字筆不同，「因為這支筆有特別能力，能把CNN和其他假新聞逼瘋！#保持簽字筆偉大」。

競選網站說，五支一包的簽字筆售價15元，筆上有總統的「金色簽名」。

華爾許的競選網站也打出捐款25元以上附送簽字筆；網站說：「有時總統需要提醒…因此我們用他最喜歡的書寫工具：簽字筆！」

華爾許也推文說：「由於白宮那傢伙是病態撒謊的人，我們特製他最喜歡的簽字筆給他一些忠告：不要撒謊。」