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圖利川普？軍機蘇格蘭加油 美軍住川普高球村

2019-09-08 19:07世界日報 編譯陳韻涵／綜合7日電

在潘斯副總統訪問愛爾蘭下榻川普集團所屬的產業引發的政治紛擾方興未艾之際，紐約時報(NYT)引述直接知情者消息報導，美軍人員偶爾會住在川普總統位於蘇格蘭的高球度假村，軍機則在附近機場加油；川普集團證實此事，眾院委員會已介入調查。

眾院6日致函詢問國防部，美軍出現在英國格拉斯哥(Glasgow)普雷斯特威克(Prestwick)機場頻率增加一事，該機場距離川普集團位於蘇格蘭的川普登拜里(Trump Turnberry)豪華高球度假村約23哩。

聯邦通訊文件顯示，國防部與普雷斯特威克機場簽約，自2016年8月(前總統歐巴馬任內最後一個月)起作為美方飛機加油站；合約首付款在2017年10月初，917筆「液化石油氣」款項共1720萬元，但不清楚軍方停留次數，且有多筆款項同日支付。

英國「衛報」(The Guardian)2018年初率先披露此消息，政治新聞網站「Politico」6日再度報導軍方班機詳細資訊，以及軍人可能踏足川普登拜里。

眾院監督和改革委員會主席康明斯(Elijah Cummings)6月詢問國防部，稱軍機停泊加油是否存在政治動機，協助經營困頓的普雷斯特威克機場維持開放，並為川普登拜里帶來商機。

康明斯在信中寫道，「機場鄰近川普登拜里，被視為高球場財務成功不可或缺的要素，但2013年被蘇格蘭政府收購後連年虧損數百萬元；考量總統對蘇格蘭高球場的持續財務考量，這些報告引發疑問。」

川普屢次協助拉抬蘇格蘭高球度假村的生意，2016年間首次競選總統期間和2018年6月親自造訪。

據報導指出，川普2014年迄今已耗資2億6400萬元整修川普登拜里，但此數額難以證實。

機場方圓數哩內，至少有24間酒店、賓館和旅館，大多數每晚僅要380元，遠低於川普登拜里的行情。

川普家庭2014年買下川普登拜里，去年創造2340萬元收益，較2017年多300萬元。

國防部7日並沒有回覆紐約時報的詢問，但報導指出，但「衛報」去年報導時，國防部曾否認軍方人員是為了圖利川普產業。

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