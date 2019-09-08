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川普自己爆料 差點與神學士領袖、阿富汗總統密談

2019-09-08 19:07世界日報 編譯郭宣含／綜合7日電

川普總統7日宣布，他已取消原定周末在大衛營(Camp David)與阿富汗民兵組織神學士和阿富汗總統的秘密會談，因為本周阿富汗爆炸案造成一名美國士兵和11人死亡，同時川普也取消與神學士的和平協商。

川普面臨阿富汗政府、國內議員和部分內閣的壓力，他們不信任神學士而且認為美國現在撤軍太早。美國外交官已和神學士對談數月，該名外交官近日表示，美國與神學士的協議只差「臨門一腳」，就有望結束美國最久的戰爭。

川普7日傍晚在推特發文表示：「大家幾乎都不曉得，神學士頭號領袖與阿富汗總統8日將分別與我在大衛營進行秘密會晤。」

他表示：「他們今晚將前來美國。遺憾的是，他們為了造成錯誤的影響力，坦承在喀布爾發動一起攻擊案，害死我們一名偉大的士兵和其他11人。因此我即刻取消本次會晤與和平協商。」

神學士5日在阿富汗首都喀布爾美國大使館附近的熱鬧大使館區域引爆汽車炸彈，造成一名美國士兵、一名羅馬尼亞軍人和十名平民喪命。這起爆炸案是美國與神學士進行談判期間，神學士近日發動的多起攻擊案之一。

國防部表示，34歲來自波多黎各莫羅維斯的三級軍士長歐立茲(Elis A. Barreto Ortiz)在該次行動中喪命，當時炸彈在他的車子附近爆炸；他是過去兩周第四位在阿富汗喪命的美軍。

川普在推文中指出：「什麼人會害死那麼多人，似乎只為了提升他們的談判地位？他們沒成功，只是讓情況惡化！如果他們不贊成在這段和平談判的重要時刻停火，甚至還奪走12條無辜人命，那麼他們可能也沒權力來協商任何有意義的協議。他們還想再打幾個十年？」

目前不清楚美國與神學士談判是否中止或者只是暫停。

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