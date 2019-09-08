彈劾川普開步走？眾院民主黨啟動調查程序 黨內仍分歧

2019-09-08 18:51 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合7日電



已有過半數民主黨籍國會議員支持彈劾川普，圖為眾院議長波洛西（前中）和民主黨籍議員準備報告新國會的200天的議事進程。 美聯社 分享 facebook 亟於彈劾川普總統的眾院司法委員會，下周將採取罕見的調查程序，正式表決來確定「彈劾調查」的範圍。

這種程序以前曾用於彈劾總統，可是委員會此舉並非顯示民主黨決心加強把川普趕下台，卻反映黨內對監督策略和目標，以及他們想向選民傳達的信息，立場分歧。

消息人士把最快11日進行的表決，描述成可能邁向彈劾川普的第一個正式步驟；但是，民主黨高級人士警告說，這種說法過於誇大，表決只是用以協助委員會進行調查的工具，而非邁向彈劾之舉。

眾院民主黨領導階層一些人對司法委員宣稱這是正式的彈劾程序表示氣惱，尤其眾院議長波洛西迄今仍不贊成彈劾。

消息人士說，表決只是想讓調查作業更為正式，因為暑期休會期間，一些民主黨國會議員不知道如何向選民宣稱眾院已展開彈劾程序。民主黨希望明確定義彈劾調查，能加強迫使證人提供證詞。

但是，民主黨內的顯著分裂只會更加尖銳。司法委員不滿領導階層對制裁川普畏首畏尾，存心拖延，絕大多數民主黨眾議員卻公開贊成進行彈劾調查。

波洛西及其領導圈子仍刻意淡化，繼續把司法委員會的做法，稱為對川普的更廣泛調查的一部分。他們態度非常謹慎，因為雖然大部分民主黨人想罷黜川普，可是民調顯示美國一般民眾並不贊成這樣做。

儘管說詞和信息混淆，司法委員會的做法仍顯示調查作業升高。這種情況有點類似1973年的水門案。當時尼克森總統接連逼走拒絕開除特別檢察官的司法部領袖，導致「周六夜屠殺」，兩周後眾院司法委員會展開彈劾調查，最後迫使尼克森狼狽下台。