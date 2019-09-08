老是為總統善後的男人 當年川普勝選、他老婆大發飆

2019-09-08 18:51 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



長期貼身採訪潘斯副總統的洛比安科(Tom Lo Bianco)在9月出版的新書中爆料，川普總統2016年意外勝選後，潘斯一家曾為財務困境發愁，潘斯的政治生涯則從州長改為不斷替川普清理善後。 路透社 分享 facebook 長期貼身採訪潘斯副總統的洛比安科(Tom Lo Bianco)在9月出版的新書中爆料，川普總統2016年意外勝選後，潘斯一家曾為財務困境發愁，潘斯的政治生涯則從州長改為不斷替川普清理善後。

這本書名為「虔誠與權力：潘斯進白宮」(Piety & Power: Mike Pence and the Taking of the White House)，引述前川普競選陣營消息來源指出，川普意外勝選，潘斯妻子凱倫．潘斯(Karen Pence)在勝選之夜，兩度拒絕接受丈夫的慶祝之吻，次日更在特勤局特工簡報前發飆質問潘斯：「我們該怎麼辦？邁克，我們沒錢，誰替我的就職典禮禮服埋單？」

川普就職會出錢 為禮服埋單

副總統一家「缺錢充場面」的問題，最後靠川普要求總統就職委員會出錢替副總統官邸略做翻修，替潘斯夫人買了兩件晚禮服，一件全新、一件將她自己原本就很喜歡的一件禮服修改更新。

洛比安科曾任美聯社和印第安納波利斯之星(Indianaplis Star)記者，在潘斯擔任印第安納州長時期，持續報導潘斯的新聞。他在新書中以諸多細節，探索為何潘斯這樣虔誠的基督徒會和川普走在一起。

洛比安科描述潘斯性格優柔寡斷，但執行他人決定卻非常出色；書中指出，潘斯「鬥牛犬」般的妻子讓他持續向前行，但潘斯也很容易被自己的幕僚操縱。

沒推翻歐記健保 與川普閒隙

洛比安科描述曾任六屆國會議員的潘斯，擅於募款，懂得結合不同性格的人物，但潘斯沒能推翻歐巴馬健保案，讓他和川普生出閒隙。

洛比安科寫道，人們給潘斯的評價兩極，有人說他是牽制川普的那條絲弦，也有人說他在白宮只是好看的衣架，這些說法的共通點是：潘斯有著「潛藏特質」。洛比安科認為，潘斯在白宮為川普這種人服務，最終還是因為「野心和對權力的渴望，遠勝於其他」。

小布希曾促潘斯 阻川獲提名

這本書有許多關於潘斯背書支持的爭議性「宗教自由法」內幕，批評者曾指此法將制裁因宗教原因對LGBT(同性戀、雙性戀、跨性別者)社區的歧視；書中並提到，2016年5月印第安納州決定性總統初選前，前總統小布希曾通過中間人要求潘斯拯救共和黨，阻止川普獲得提名。

川普在競選期間傳出過去曾吹噓可隨意抓住女性生殖器的醜聞，被選為副手的潘斯雖然很為難，潘斯夫人也曾為此不快，還有共和黨金主要求潘斯取代川普；但洛比安科寫道，潘斯知道趕走川普意味的是政治自殺，他明白川普才是共和黨的未來。