老是為總統善後的男人 當年川普勝選、他老婆大發飆

2019-09-08 18:51 世界日報 記者胡玉立/綜合報導



長期貼身採訪潘斯副總統的洛比安科(Tom Lo Bianco)在9月出版的新書中爆料,川普總統2016年意外勝選後,潘斯一家曾為財務困境發愁,潘斯的政治生涯則從州長改為不斷替川普清理善後。 路透社 分享 facebook 長期貼身採訪潘斯副總統的洛比安科(Tom Lo Bianco)在9月出版的新書中爆料,川普總統2016年意外勝選後,潘斯一家曾為財務困境發愁,潘斯的政治生涯則從州長改為不斷替川普清理善後。

這本書名為「虔誠與權力:潘斯進白宮」(Piety & Power: Mike Pence and the Taking of the White House),引述前川普競選陣營消息來源指出,川普意外勝選,潘斯妻子凱倫.潘斯(Karen Pence)在勝選之夜,兩度拒絕接受丈夫的慶祝之吻,次日更在特勤局特工簡報前發飆質問潘斯:「我們該怎麼辦?邁克,我們沒錢,誰替我的就職典禮禮服埋單?」

川普就職會出錢 為禮服埋單

副總統一家「缺錢充場面」的問題,最後靠川普要求總統就職委員會出錢替副總統官邸略做翻修,替潘斯夫人買了兩件晚禮服,一件全新、一件將她自己原本就很喜歡的一件禮服修改更新。

洛比安科曾任美聯社和印第安納波利斯之星(Indianaplis Star)記者,在潘斯擔任印第安納州長時期,持續報導潘斯的新聞。他在新書中以諸多細節,探索為何潘斯這樣虔誠的基督徒會和川普走在一起。

洛比安科描述潘斯性格優柔寡斷,但執行他人決定卻非常出色;書中指出,潘斯「鬥牛犬」般的妻子讓他持續向前行,但潘斯也很容易被自己的幕僚操縱。

沒推翻歐記健保 與川普閒隙

洛比安科描述曾任六屆國會議員的潘斯,擅於募款,懂得結合不同性格的人物,但潘斯沒能推翻歐巴馬健保案,讓他和川普生出閒隙。

洛比安科寫道,人們給潘斯的評價兩極,有人說他是牽制川普的那條絲弦,也有人說他在白宮只是好看的衣架,這些說法的共通點是:潘斯有著「潛藏特質」。洛比安科認為,潘斯在白宮為川普這種人服務,最終還是因為「野心和對權力的渴望,遠勝於其他」。

小布希曾促潘斯 阻川獲提名

這本書有許多關於潘斯背書支持的爭議性「宗教自由法」內幕,批評者曾指此法將制裁因宗教原因對LGBT(同性戀、雙性戀、跨性別者)社區的歧視;書中並提到,2016年5月印第安納州決定性總統初選前,前總統小布希曾通過中間人要求潘斯拯救共和黨,阻止川普獲得提名。

川普在競選期間傳出過去曾吹噓可隨意抓住女性生殖器的醜聞,被選為副手的潘斯雖然很為難,潘斯夫人也曾為此不快,還有共和黨金主要求潘斯取代川普;但洛比安科寫道,潘斯知道趕走川普意味的是政治自殺,他明白川普才是共和黨的未來。