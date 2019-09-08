台灣入聯大遊行 邀港人、藏維族團體共進退

2019-09-08 12:16 世界日報 記者 世界日報 記者 顏潔恩 ╱紐約報導



由「Keep Taiwan Free」組織發起的2019台灣入聯大遊行，7日下午在曼哈頓開啟，上百名支持台灣加入聯合國的民眾出席；由於時值香港民主抗爭延燒，主辦方邀請香港夥伴，還有藏族、維族人等團體加入，爭取民主共進退。

主辦方這次一改往年遊行路線，從鄰近曼哈頓東村的阿斯托廣場(Astor Place)為起點，以中國駐紐約總領事館為終點，中途經過時報廣場，全程約2.9哩；主辦方表示，此舉希望吸引更多目光，將台灣入聯的決心表達給更多人。

活動共同發起人吳丞峻表示，台灣入聯遊行從1992年舉辦至今，已有27年的歷史；他認為紐約有許多關注台灣和世界民主議題的人，因此在美國發起活動，「在這裡為台灣加油」。

許多人不明為何遊行無法讓台灣入聯成功，但還是堅持每年進行；吳丞峻表示，必須在民眾心中「種下一顆種子」，讓眾人意識到台灣人為爭取主權、尊嚴和民主國家發展制度的決心不會改變。

主辦方當天也在現場架設象徵抗爭符號的連儂牆，對近期反送中抗爭激烈的香港人表達支持。

到紐約參與此活動的台灣民進黨立法委員葉宜津表示，「從香港的現況看出來，民主自由不是天掉下來的」，呼籲台灣人民能繼續抗爭，守衛此權利；她也呼籲各國民眾為台灣發聲，「我們需要世界各國的人來相挺」。

台灣入聯大遊行在曼哈頓舉行。記者顏潔恩╱攝影 分享 facebook

台灣入聯大遊行在曼哈頓舉行。記者顏潔恩╱攝影 分享 facebook