試圖隱瞞淫魔捐款？MIT媒體實驗室主任辭職

2019-09-08 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國麻省理工學院媒體實驗室主任伊藤穰一7日因實驗室及他本人收受淫魔艾普斯坦捐款風暴辭職。路透 分享 facebook 路透報導，美國麻省理工學院（MIT）7日說，在紐約客雜誌（New Yorker）揭露該校知名的媒體實驗室曾試圖隱瞞收受淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）捐款後，媒體實驗室主任伊藤穰一（Joi Ito）辭職。

MIT校長萊夫（Rafael Reif）在網上貼出的一封信中說：「今天下午，伊藤穰一請辭媒體實驗室主任及本校教授及員工職務。」記者尚未聯絡上伊藤穰一發表意見。紐約時報及紐約客雜誌都曾報導，伊藤穰一在內部郵件中說，他對此事思前想後數周後認為，「我最好立即辭去媒體實驗室主任及本校教授及員工之職」。

上個月，萊夫曾說MIT將審查該校接受艾普斯坦所屬幾個基金會捐贈80萬美元（約台幣2520萬元）的程序。艾普斯坦是紐約投資人，在今年7月因未成年性交易案被捕，8月10日在紐約曼哈坦監獄自殺身亡，他過去結交許多政商名流，曾教唆未成年少女賣淫，且涉性侵案。

紐約客雜誌報導媒體實驗室及艾普斯坦之間深遠的募款淵源，且說該實驗室曾積極隱瞞他們與艾普斯坦的關係。

萊夫7日說，他已指示MIT法務長找一家律師事務所調查此事，而收受艾普斯坦的捐款是「判斷錯誤」。

伊藤穰一上月15日曾為媒體實驗室及他個人的創投基金收受艾普斯坦捐款道歉，當時他未說明艾普斯坦究竟捐了多少錢。紐約客本周揭露，伊藤穰一說，他自己的創投基金收了艾普斯坦120萬美元捐款，媒體實驗室則收了艾普斯坦52.5萬美元的捐款，且艾普斯坦還從其他富豪那裡，幫媒體實驗室爭取到750萬美元捐款。

伊藤穰一7日也辭去紐約時報公司及生技公司PureTech公司的董事職。