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川普「萬」字不離口 行銷專家：好記又有說服力

2019-09-07 23:46經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

川普顯然相當鍾愛「一萬」，行銷專家稱這個數字說服力強又好記。　　路透
川普顯然相當鍾愛「一萬」，行銷專家稱這個數字說服力強又好記。　　路透
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每當美國總統川普想要表達某事來頭不小時，他最常脫口而出的數字是「一萬」。

川普曾說，如果不是聯準會（Fed）升息，道瓊工業指數可能多漲個「萬」點；有上「萬」人參加他的造勢大會，或是被堵在場外的人數有「一萬」；企業計劃在美國創造「一萬」個工作機會；逮補「一萬」名伊斯蘭國武裝份子；有「一萬」名移民乘坐卡車駛向美國；以及諾曼第登陸有「一萬」名盟軍將士身亡。

川普4日甚至在白宮向記者坦承，如果他選擇不向中國大陸挑起貿易戰，「我們的股市還會比現在多漲一萬點。」道瓊上周五（6日）終場收在26,797.46點。

川普使用這個數字，有時有憑有據；有時胡謅；有時則是錯得離譜。

從行銷的角度來看，使用「一萬」的最大好處則是「好記 」。

「瘋潮行銷」作者博格（Jonah Berger）說：「川普鍾愛這個整數是因為看起來很大，當他想要傳達某件事問題嚴重或是相當特別時，他會用一個大型的整數試圖說服聽眾。」

川普自2016年競選總統開始，便在各種談話、演講、一對一訪談的場合提到這個數字，隨著2020年大選迫近，他又開始屢屢嘗試用「一萬」計量他的政治優勢，雖然有時不一定符合現實。

川普在1987年出版的「交易的藝術」一書中，將此形容為「誇飾的真實」（truthful hyperbole），稱之為「無害的誇飾法」，「人們可能不會時常想得很遠大，但他們仍相當樂見敢於如此的人。人們想要相信最大、最棒以及最特別的事情。」

川普伊斯蘭國聯準會
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