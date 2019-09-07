星巴克前CEO舒茲退選 再沒富豪級參選人挑戰川普

2019-09-07 19:29 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



星巴克(Starbucks)前任執行長舒茲(Howard Schultz) 美聯社 分享 facebook 1980年代曾經角逐民主黨總統提名的前科羅拉多州聯邦參議員哈特(Gary Hart)，6日表態支持民主黨參選人、科羅拉多州聯邦參議員班納特(Michael Bennet)。

82歲的哈特1984年贏得民主黨新罕布夏州黨內初選，不過前副總統孟岱爾(Walter Mondale)最後獲民主黨提名，出馬迎戰共和黨候選人雷根(Ronald Reagan)卻落敗。

與哈特同為科羅拉多州聯邦參議員的班納特，在置身競選激烈的民主黨黨內初選當中，期盼複製哈特當年在新罕布夏州初選脫穎而出的勝利模式；根據民調統計，在眾多民主黨參選人裡，班納特支持度一直盤旋在1%左右。

哈特決定支持班納特的消息在6日曝光，根據媒體報導，哈特計畫在7日的新罕布夏州民主黨大會上，正式發表演說為班納特背書。

哈特6日發表聲明表示：「多年前，新罕布夏州選民給了一名科羅拉多州年輕議員機會，讓他晉身為擁有全國知名度的總統參選人。他們現在又有機會再來一次。班納特有智慧，有經驗，有判斷力，不管在內政或國際事務上，都能把國家帶回正軌。」

另一方面，星巴克(Starbucks)前任執行長舒茲(Howard Schultz)則在6日宣布放棄參加2020年總統大選，理由是民意反應他的參選可能會導致「特異獨行的危險總統」得以連任。

有著億萬富豪身分的舒茲，參選動作在最近幾個月來逐漸淡化；而舒茲的退選宣布無疑讓民主黨可以鬆一口氣，畢竟在競爭激烈的幾個決戰州，舒茲參選可能造成票源分散，讓川普因此得以連任。

舒茲在寫給支持者的一封公開信中表示，未來仍將致力把個人財富用在改進國家的「破碎」政治制度；他說，如果執意參選下去，可能會傷害獲得民主黨提名的溫和派候選人，「我不願意冒這樣的風險。」

舒茲退選後，在2020年大選當中，川普將不會再面臨任何獨立參選的富豪級候選人挑戰。