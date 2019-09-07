歐洛克警告推特、臉書、谷歌 不要散播假消息

2019-09-07 19:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合6日電



民主黨總統參選人歐洛克6日致函主要高科技公司推特、臉書和谷歌的高級主管，要求他們在2020年選舉前，剷除各自社群媒體平台的錯誤政治訊息。

歐洛克的競選團隊表示，一條陰謀論本周在社群媒體流傳，稱歐洛克與德州31日槍案的槍手有關；這則假消息似乎源自推特，一度占到谷歌對歐洛克搜尋詞的第二名；經擴散後，竟然說槍手是民主黨的社會主義者和歐洛克的粉絲，他的車上有支持歐洛克的貼紙，而傳播這一消息的人是國防情報局的前官員和川普總統的支持者。

推特、臉書和谷歌對網路生態的影響力巨大，可左右用戶的通訊、思維與投票；歐洛克的競選經理說，三大公司每天都被用來擴散錯誤訊息，但公司高層卻沒有擔起保護國家免遭攻擊的職責。

他說，2016年大選期間，大科技公司對錯誤訊息採取無動於衷的態度就引起質疑，如果他們在2020年大選時再度失職，美國的民主就可能永遠喪失。

歐洛克的信反映出部分民主黨人的擔憂，認為社群媒體平台尚未達到不受錯誤訊息影響的地步，因此應當汲取俄羅斯2016年干預選舉的教訓。

歐洛克的信還表明，他的競選團隊不惜與高科技公司針鋒相對；今年7月，民主黨總統參選人和夏威夷州國會眾議員菟西‧蓋芭(Tulsi Gabbard)對谷歌提出聯邦控告，指谷歌在民主黨總統參選人首場辯論後封殺她的廣告帳戶，是拒絕她的言論自由，為總統參選人首次控告高科技巨頭。

歐洛克雖然沒有提控，但他的信卻是警告，反對高科技公司試圖在政治話語權上起到裁判作用。

歐洛克的競選經理表示，剷除錯誤訊息是高科技公司的職責，他們應更多地關閉假帳戶、公布受關注的政治言論，並說明為何受到關注。