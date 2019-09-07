給川普讓路！多州共和黨取消總統初選 逼退挑戰者

2019-09-07 19:27 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



多個州的共和黨官員即將取消他們的2020年總統初選，藉此表明對川普總統的全力支持 ，即使有些州仍有共和黨人出馬挑戰川普。

南卡羅來納州、內華達州和亞利桑納州的共和黨領袖都已表態支持取消總統初選，未來幾周內可望正式做出宣布；南卡州和內州共和黨人7日將開會達成決議，亞利桑納州共和黨執委會將於14日會議上討論此決定。

政治新聞網站Politico報導，堪薩斯州共和黨人也考慮取消初選。

亞利桑納州共和黨主席凱莉‧沃德（Kelli Ward）對此表示， 「這其實不是什麼新鮮事，亞利桑納州共和黨人準備支持川普總統連任，努力讓美國和亞利桑納州繼續偉大。」

多州放棄總統初選，反映出川普對共和黨基層和共和黨選民的牢牢掌控。

各州共和黨人或民主黨人在現任總統缺乏競選對手時，決定不舉行總統初選，並非首見；在南卡羅來納州這個早期初選關鍵州，共和黨人曾分別在1984年和2004年，雷根（Ronald Reagan ）和小布希（George W. Bush）競選連任時，取消該州共和黨初選。

該州民主黨人也曾在1996年和2012年跳過初選，支持當時的總統柯林頓（Bill Clinton）和歐巴馬（Barack Obama ）競選連任。

南卡羅來納州共和黨主席德魯．麥基西克（Drew McKissick）表示，「州執委會每隔四年都會針對是否舉辦初選作出決定。兩黨都有先例，在該黨主控白宮時不辦初選。」

這次選舉不同之處在於，部分共和黨人有意挑戰川普。前南卡州長、聯邦眾議員桑德福(Mark Sanford)已表示，他可能很快就會做出競選決定。另兩名共和黨人，伊利諾伊州前聯邦眾議員華爾許(Joe Walsh)和前麻州州長威爾德（Bill Weld）已宣布參選。

對這些挑戰者來說，無法在多個州的初選中競爭，可能阻斷他們原本即已無望勝選的道路。但川普也不太可能同意與其他共和黨對手在同一個平台上辯論。

共和黨全國委員會(RNC)發言人布萊爾·埃利斯（Blair Ellis）則表示，「RNC和共和黨堅決支持總統，任何想在初選中挑戰他的人，都是白費工夫。」