因為這兩件事…眾院民主黨要查川普是否謀圖私利

2019-09-07 19:25 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



川普。美聯社 分享 facebook 民主黨人對於川普總統就任後經常透過政府公務為私人品牌事業宣傳向來頗有微詞，眾院民主黨團重要成員6日表示，將針對最近發生的兩起事件展開調查，了解川普是否違反憲法禁止總統向國內或外國政府賺取收入的規定。

民主黨籍眾院監督和改革委員會(House Oversight and Reform Committee)主席康明斯(Elijah Cummings，馬里蘭州)、民主黨籍眾院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler，紐約州)同時致函白宮、特勤局(Secret Service)與川普集團(Trump Organization)，要求受文單位提供副總統潘斯(Mike Pence) 在本周的愛爾蘭國是訪問行程中，為何決定下榻於川普在愛爾蘭的度假村。

今年8月底，川普在法國舉行的七大工業國集團(G7) 高峰會議上表示，明年的峰會應該選在他位於佛羅里達州都瑞爾(Doral)的豪華高爾夫球度假村「川普全國都瑞爾邁阿密高爾夫俱樂部」(The Trump National Doral Miami Golf Club)舉行。 康明斯與納德勒在信中也提到了川普的這段發言。

康明斯與納德勒代表眾院民主黨議員在信中表示，川普利用總統職位之便謀利，賺取美國納稅人的錢財，如果七大工業國集團高峰會議在佛州都瑞爾的川普私人俱樂部舉行，就涉及收受外國資金。

美國憲法當中的薪酬條款(emoluments clauses)明白規定，總統除了本俸之外，禁止收取聯邦政府、州級政府或外國政府的任何款項。

康明斯在信中寫道，眾院監督和改革委員會認為，美國納稅人的錢不應該用來協助川普總統、他的家人與他的企業獲取私人營利。康明斯表示，最近發生的實例都有利益衝突之嫌。

納德勒則在信中指出，眾院司法委員會正在調查總統是否違反憲法禁止總統謀利的的規定，這部分行動也配合正在進行中的彈劾調查。

納德勒表示，司法委員會對於川普可能觸犯憲法薪酬條款非常憂心，至於是否建議彈劾川普，委員會仍在研議中。