親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

郭台銘會日媒 鬆口「朝參選方向準備」

因為這兩件事…眾院民主黨要查川普是否謀圖私利

2019-09-07 19:25世界日報 記者顏伶如／綜合報導

川普。美聯社
川普。美聯社
分享
民主黨人對於川普總統就任後經常透過政府公務為私人品牌事業宣傳向來頗有微詞，眾院民主黨團重要成員6日表示，將針對最近發生的兩起事件展開調查，了解川普是否違反憲法禁止總統向國內或外國政府賺取收入的規定。

民主黨籍眾院監督和改革委員會(House Oversight and Reform Committee)主席康明斯(Elijah Cummings，馬里蘭州)、民主黨籍眾院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler，紐約州)同時致函白宮、特勤局(Secret Service)與川普集團(Trump Organization)，要求受文單位提供副總統潘斯(Mike Pence) 在本周的愛爾蘭國是訪問行程中，為何決定下榻於川普在愛爾蘭的度假村。

今年8月底，川普在法國舉行的七大工業國集團(G7) 高峰會議上表示，明年的峰會應該選在他位於佛羅里達州都瑞爾(Doral)的豪華高爾夫球度假村「川普全國都瑞爾邁阿密高爾夫俱樂部」(The Trump National Doral Miami Golf Club)舉行。 康明斯與納德勒在信中也提到了川普的這段發言。

康明斯與納德勒代表眾院民主黨議員在信中表示，川普利用總統職位之便謀利，賺取美國納稅人的錢財，如果七大工業國集團高峰會議在佛州都瑞爾的川普私人俱樂部舉行，就涉及收受外國資金。

美國憲法當中的薪酬條款(emoluments clauses)明白規定，總統除了本俸之外，禁止收取聯邦政府、州級政府或外國政府的任何款項。

康明斯在信中寫道，眾院監督和改革委員會認為，美國納稅人的錢不應該用來協助川普總統、他的家人與他的企業獲取私人營利。康明斯表示，最近發生的實例都有利益衝突之嫌。

納德勒則在信中指出，眾院司法委員會正在調查總統是否違反憲法禁止總統謀利的的規定，這部分行動也配合正在進行中的彈劾調查。

納德勒表示，司法委員會對於川普可能觸犯憲法薪酬條款非常憂心，至於是否建議彈劾川普，委員會仍在研議中。

川普民主黨愛爾蘭
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

星巴克前CEO舒茲退選 再沒富豪級參選人挑戰川普

2019-09-07 19:29

歐洛克警告推特、臉書、谷歌 不要散播假消息

2019-09-07 19:27

給川普讓路！多州共和黨取消總統初選 逼退挑戰者

2019-09-07 19:27

創造選舉大驚奇 楊安澤「讓美國更用心思考」鐵粉暴增

2019-09-07 19:23

119.5萬 華男用公寓價 買下北灣1個島

2019-09-07 15:51

蘋果不設防？聖馬刁專賣店又被搶

2019-09-07 15:50

優勝美地半圓石 女子墜500呎喪生

2019-09-07 15:49

電子煙疑致5死 美官員籲先別碰

2019-09-07 13:05

已6天川普仍硬拗颶風影響阿州 死不認錯

2019-09-07 12:58

美國新車加裝警報 預防粗心駕駛把孩童忘在車內熱死

2019-09-07 11:46

危及溫和派民主黨總統提名人 星巴克前CEO不選了

2019-09-07 04:22

美「兩房」將脫離政府掌控

2019-09-07 01:10

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

讓專業的來！機長2小時後才到 乘客直接代打「我開飛機」

2019-09-07 10:04

影／玩手遊太入迷！他被狗狗當電線桿輪流撒尿

2019-09-07 08:20

梅根不去看女王 專程赴美看小威打球

2019-09-06 20:59

印度月船二號登月失敗！著陸前幾秒失聯

2019-09-07 08:32

美國關稅大刀砍向中國吳郭魚 這個國家可望受益

2019-09-06 23:09

川普稱 中國面臨數十年來最糟的一年

2019-09-06 23:26

伊斯蘭國陰魂不散…農民種田變玩命 走錯一步粉身碎骨

2019-09-07 10:00

軍紀渙散 美軍特戰精銳海豹7隊幹部全被拔

2019-09-07 18:52

美伊又緊張！陸趁機對德黑蘭大撒幣 英媒曝北京這企圖

2019-09-06 22:46

搭雲霄飛車一手抓住飛走的IPHONE X！男子驚奇影片曝光 百萬人朝聖

2019-09-07 12:31

越罰股價越漲 華府拿科技巨擘沒輒

2019-09-06 23:26

影／夢碎！離月球2.1公里失聯 印度登月任務失敗

2019-09-07 12:21

頁岩油商裁員度寒冬

2019-09-07 01:10

新研究：喝多碳酸飲料恐早死 有無糖皆然

2019-09-07 13:36

挑戰美元 陸投資伊朗石油8.75兆

2019-09-06 23:29

自曝曾要美國買俄製高超音速飛彈 普亭提議遭川普冷拒

2019-09-06 23:17

形同遭軟禁 學者建議強生脫困只剩一條路

2019-09-06 23:09

羅布斯塔咖啡豆大跌

2019-09-07 01:10

英反對黨聯手 阻強生提前大選

2019-09-06 22:12

成功攔截硬脫歐！英上議院通過法案 下周一生效

2019-09-06 23:01

辛巴威萬年總統 穆加比病逝新加坡

2019-09-06 23:23

貿易戰太傷 Fed：全球明年產出估損8500億美元

2019-09-06 23:56

美國8月新增就業13萬人 不如預期

2019-09-06 20:36

鴻海威州廠投產咖啡機器人

2019-09-07 01:10

第一峰不再稱霸！氣候暖化使瑞典高峰下降24公尺！

2019-09-07 10:38

英國女王周一簽字 強生脫歐路窄…

2019-09-07 13:03

危及溫和派民主黨總統提名人 星巴克前CEO不選了

2019-09-07 04:22

伊朗回擊美國制裁 核武研發大解禁

2019-09-07 13:56

白宮經濟顧問：與中國通話談貿易很有進展

2019-09-06 22:01

英反對黨聯手 阻強生提前大選

2019-09-06 23:33

越來越乾！澳洲農作物、牛奶價格恐飆漲

2019-09-07 09:31

美就業放緩 可能再降息

2019-09-07 01:10

科學家發現大麥抗旱基因 未來不怕氣候變遷

2019-09-07 09:56

美「兩房」將脫離政府掌控

2019-09-07 01:10

中國助巴哈馬救災 美憂政治目的別有用心

2019-09-07 12:55

119.5萬 華男用公寓價 買下北灣1個島

2019-09-07 15:51

84歲日本上皇后美智子住院 8日進行乳癌手術

2019-09-07 11:05

美防長提醒歐洲盟友 重視中俄威脅

2019-09-07 04:40

普亭向美兜售核武 遭川普拒絕

2019-09-06 23:37

優勝美地半圓石 女子墜500呎喪生

2019-09-07 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top