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郭台銘會日媒 鬆口「朝參選方向準備」

創造選舉大驚奇 楊安澤「讓美國更用心思考」鐵粉暴增

2019-09-07 19:23世界日報 編譯黃秀媛／綜合6日電

在總統選戰之前沒沒無聞的華裔企業家楊安澤(Andrew Yang)居然吸引到大批熱情的死忠支持者，已成為2020年總統競選最令人驚奇的發展；他用統計數字、歷史教訓和偶爾的自嘲，傳揚自動化將導致失業潮，以及企業唯利是圖如何扭曲經濟的陰鬱景觀。

「紐約時報」報導，民主黨總統參選人楊安澤的許多支持者承認，他們當初聽到他每個月向美國每一個成年人提供1000元「全民基本收入」的計畫時，覺得有點瘋狂，可是聽到他用具體資料說明後卻為之信服。

愈來愈多選民發現他確有見地，不是空口說白話，因此衷心跟隨，人數多得使他能晉入民主黨初選第三輪辯論。

44歲的楊安澤在包括參議員、市長、州長和前副總統的參選群英中，雖然要贏得提名機會依舊渺茫；但是，聽他發表政見的選民鮮少認為他是推銷空中樓閣的未來派邊緣人選，卻相信他是有實質內涵的明智可親政治圈外人，為其他參選人大致漠視的生存問題，提供一套經過深思熟慮的解決方案。

支持者對楊安澤幾乎不沾染政治氣息的作風也感到耳目一新；他沒有加入對移民和槍械管制的論戰或攻擊川普總統，只利用自己的平台，溫和地教導國人正視「第四波產業革命」；他宣稱這種革命可能導致許多行業員工集體失業，而全民基本收入就是希望緩和這種革命必定帶來的衝擊。

他的主張吸引到進步派、自由主義等各種流派的選民，連川普的粉絲都把「MAGA」 (讓美國再度偉大)的標籤換成「MATH」(讓美國更用心思考，Make America Think Harder)。

12日在休士頓的第三輪辯論，對維持他的競選動力可能非常重要；7月底第二輪辯論後，他幾天內就獲得大約100萬元捐款，超過他今年第二季募款總額的三分之一，而且約有九成捐款人是第一次捐款給他。

他在第三季可望募到超過550萬元，比他過去20個月募到的總額還多。

他目前的全國民調平均支持度為2.6%左右，在目前剩下的10多名民主黨參選人中排名第六，名氣遠更響亮的參議員布克(Cory Booker)和前眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)都瞠乎其後。

楊安澤團隊也日益覺得他們可能已獲得可望而不可及的主流承認，今年5月他到新罕布夏州競選時，還只有寥寥可數的人到場，而且大多是對他感到好奇。

三個月後他的場子經常擠得爆滿，在大城市更吸引幾千人，群眾對他的政見也不再陌生。

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