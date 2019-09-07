蘋果不設防？聖馬刁專賣店又被搶

2019-09-07 15:50 世界日報 編譯組／灣區6日電



中半島聖馬刁市(San Mateo)山谷商場(Hillsdale Mall)的蘋果專賣店，5日晚上又被搶，三名歹徒走進店內，以快速行動，搶走放在桌上的iPhone和其他蘋果產品，不到一分鐘，就立即逃出店外。

警方沒有說，專賣店被搶走的蘋果產品價值多少。但上周中半島柏林甘市(Burlingame)的蘋果專賣店被七名歹徒以同樣手法搶劫，一共搶走了價值5萬元的iPhone和其他蘋果產品。

聖馬刁市案的搶匪逃走時，一度被警察追捕，一直追上海灣大橋，但終於在東灣被他們逃脫。上周柏林甘市的搶案，也沒有逮到嫌犯。

聖馬刁市警方說，蘋果專賣店根本不設防，放在桌上陳列的iPhone，實在太吸引人，好像等候歹徒去搶；歹徒得手後，可拿到黑市出售，得到可觀的現金；上周在柏林甘搶劫的七人，都是20歲以下的年輕人，他們可能因為太容易得手，所以才變成為搶匪。

警方也說，加州通過的第47號提案，將搶劫財物的罪行減輕，歹徒都知道這種情況，因此增加了這類搶案。但警方也呼籲蘋果公司，要想想辦法，不能完全不設防，任人去搶。

上周被搶的柏林甘店，上月13日已經被搶了一次，那一次被搶走了16支iPhone；今年4月時，柏克萊第四街的同一家蘋果專賣店，六天之內竟然被搶了四次；去年9月，柏林甘、核桃溪和聖他路薩的三家蘋果專賣店，在兩周之內，總共被搶了五次。