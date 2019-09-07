親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

滿街「小臉+細腰長腿妹」！苦苓曝全球最多美女國家在這

119.5萬 華男用公寓價 買下北灣1個島

2019-09-07 15:51世界日報 編譯組／灣區6日電

在灣區與州府沙加緬度之間，有綿長的北灣三角洲河道，河道上有不少小島；其中一個是貓頭鷹島(Owl Island)，島呈長型，占地共10英畝，島上滿布樹木，島兩旁都是碼頭，停滿船隻。一名陳姓越華裔，以119萬5000元，即舊金山一個共度公寓的價格，買下這個小島，成為島主。

舊金山的共度公寓房價中位數是125萬，買下小島的陳泰(譯音，Thai Tran)，在州府經營一家越南餐館連鎖店，他說，買下小島，打算將它發展為一個旅行的地方，讓家長帶著小孩，來這裡露營、釣魚、燒烤、游泳；他也計畫，在島上開設一家餐館。

地產經紀說，從舊金山到沙加緬度，不少人都喜歡開船，在三角洲的河道上行駛；這裡的風景有獨特之美，河裡所產的鱘魚，做魚子醬最出色。

1960年代時，貓頭鷹島有一個布諾遊艇碼頭(Brunos Yacht Harbor)，甚為有名，是來往河道必經之地；但後來經營失敗，成為船隻違法停泊之地。2013年，一家財務公司接管，重建島上橋梁，又興建了一個辦事處，並且將碼頭改名為布蘭南島碼頭(Brannan Island Marina)，重新拿出來出售，索價119萬5000元。

灣區房價那麼貴，120萬只能買一個公寓，現在用這個錢，可買到一個島，不少人都被吸引，所以到島上參觀的可能買家不絕如縷，但這些可能買家都被小島每年要25萬元的經營費用所嚇走，只有陳泰有眼光，認為可以經營。

舊金山碼頭貓頭鷹
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

蘋果不設防？聖馬刁專賣店又被搶

2019-09-07 15:50

優勝美地半圓石 女子墜500呎喪生

2019-09-07 15:49

電子煙疑致5死 美官員籲先別碰

2019-09-07 13:05

已6天川普仍硬拗颶風影響阿州 死不認錯

2019-09-07 12:58

美國新車加裝警報 預防粗心駕駛把孩童忘在車內熱死

2019-09-07 11:46

危及溫和派民主黨總統提名人 星巴克前CEO不選了

2019-09-07 04:22

美「兩房」將脫離政府掌控

2019-09-07 01:10

香港議題優先要務 美參院跨黨派力推立法

2019-09-06 13:37

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

讓專業的來！機長2小時後才到 乘客直接代打「我開飛機」

2019-09-07 10:04

天后海豚音「獲官方認證」！一開口竟讓真海豚嚇到彈飛

2019-09-06 19:48

影／玩手遊太入迷！他被狗狗當電線桿輪流撒尿

2019-09-07 08:20

梅根不去看女王 專程赴美看小威打球

2019-09-06 20:59

川普：做到這件事 就不擔心經濟衰退

2019-09-06 19:49

印度月船二號登月失敗！著陸前幾秒失聯

2019-09-07 08:32

美國關稅大刀砍向中國吳郭魚 這個國家可望受益

2019-09-06 23:09

川普稱 中國面臨數十年來最糟的一年

2019-09-06 23:26

伊斯蘭國陰魂不散…農民種田變玩命 走錯一步粉身碎骨

2019-09-07 10:00

美伊又緊張！陸趁機對德黑蘭大撒幣 英媒曝北京這企圖

2019-09-06 22:46

越罰股價越漲 華府拿科技巨擘沒輒

2019-09-06 23:26

史丹佛研究員：美中貿易戰進入第二次冷戰初期

2019-09-06 18:20

影／夢碎！離月球2.1公里失聯 印度登月任務失敗

2019-09-07 12:21

搭雲霄飛車一手抓住飛走的IPHONE X！男子驚奇影片曝光 百萬人朝聖

2019-09-07 12:31

頁岩油商裁員度寒冬

2019-09-07 01:10

挑戰美元 陸投資伊朗石油8.75兆

2019-09-06 23:29

自曝曾要美國買俄製高超音速飛彈 普亭提議遭川普冷拒

2019-09-06 23:17

形同遭軟禁 學者建議強生脫困只剩一條路

2019-09-06 23:09

英反對黨聯手 阻強生提前大選

2019-09-06 22:12

德國新生貓熊擬命名為「香」和「港」

2019-09-06 17:12

羅布斯塔咖啡豆大跌

2019-09-07 01:10

成功攔截硬脫歐！英上議院通過法案 下周一生效

2019-09-06 23:01

辛巴威萬年總統 穆加比病逝新加坡

2019-09-06 23:23

美國8月新增就業13萬人 不如預期

2019-09-06 20:36

貿易戰太傷 Fed：全球明年產出估損8500億美元

2019-09-06 23:56

鴻海威州廠投產咖啡機器人

2019-09-07 01:10

第一峰不再稱霸！氣候暖化使瑞典高峰下降24公尺！

2019-09-07 10:38

危及溫和派民主黨總統提名人 星巴克前CEO不選了

2019-09-07 04:22

新研究：喝多碳酸飲料恐早死 有無糖皆然

2019-09-07 13:36

英反對黨聯手 阻強生提前大選

2019-09-06 23:33

白宮經濟顧問：與中國通話談貿易很有進展

2019-09-06 22:01

越來越乾！澳洲農作物、牛奶價格恐飆漲

2019-09-07 09:31

美就業放緩 可能再降息

2019-09-07 01:10

科學家發現大麥抗旱基因 未來不怕氣候變遷

2019-09-07 09:56

美「兩房」將脫離政府掌控

2019-09-07 01:10

伊朗回擊美國制裁 核武研發大解禁

2019-09-07 13:56

中國助巴哈馬救災 美憂政治目的別有用心

2019-09-07 12:55

貿易戰傷太重？日產汽車考慮退出南韓市場

2019-09-06 19:24

美防長提醒歐洲盟友 重視中俄威脅

2019-09-07 04:40

84歲日本上皇后美智子住院 8日進行乳癌手術

2019-09-07 11:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top