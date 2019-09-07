119.5萬 華男用公寓價 買下北灣1個島

2019-09-07 15:51 世界日報 編譯組／灣區6日電



在灣區與州府沙加緬度之間，有綿長的北灣三角洲河道，河道上有不少小島；其中一個是貓頭鷹島(Owl Island)，島呈長型，占地共10英畝，島上滿布樹木，島兩旁都是碼頭，停滿船隻。一名陳姓越華裔，以119萬5000元，即舊金山一個共度公寓的價格，買下這個小島，成為島主。

舊金山的共度公寓房價中位數是125萬，買下小島的陳泰(譯音，Thai Tran)，在州府經營一家越南餐館連鎖店，他說，買下小島，打算將它發展為一個旅行的地方，讓家長帶著小孩，來這裡露營、釣魚、燒烤、游泳；他也計畫，在島上開設一家餐館。

地產經紀說，從舊金山到沙加緬度，不少人都喜歡開船，在三角洲的河道上行駛；這裡的風景有獨特之美，河裡所產的鱘魚，做魚子醬最出色。

1960年代時，貓頭鷹島有一個布諾遊艇碼頭(Brunos Yacht Harbor)，甚為有名，是來往河道必經之地；但後來經營失敗，成為船隻違法停泊之地。2013年，一家財務公司接管，重建島上橋梁，又興建了一個辦事處，並且將碼頭改名為布蘭南島碼頭(Brannan Island Marina)，重新拿出來出售，索價119萬5000元。

灣區房價那麼貴，120萬只能買一個公寓，現在用這個錢，可買到一個島，不少人都被吸引，所以到島上參觀的可能買家不絕如縷，但這些可能買家都被小島每年要25萬元的經營費用所嚇走，只有陳泰有眼光，認為可以經營。