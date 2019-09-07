已6天川普仍硬拗颶風影響阿州 死不認錯

川普硬拗颶風影響阿拉巴馬州，颶風事件凸顯川普「永遠是對的」心態。圖／世界日報提供 分享 facebook

川普總統6日繼續堅持他六天前對颶風多利安將重創阿拉巴馬州的誤導性「預言」，他上推特連串發文抨擊道：「假新聞媒體總是希望我犯錯(但我沒有)。」

他這種「我永遠是對的」死不認錯心態，在多利安颶風事件中再度展現，也已引來更大質疑。

美聯社報導，如今連相關聯邦政府機關都開始自我否定；6日傍晚國家海洋大氣管理局(NOAA)發表來自一位不具名發言人的聲明，譴責阿拉巴馬州伯明罕國家氣象局(AWS)的1日推文，指其內容與當時最佳預測機率不一致。

NOAA指出，根據NOAA與國家颶風中心於28日提供總統的未來五天預報資料，「來自多利安颶風的熱帶風暴強風可能影響阿拉巴馬州」。

這個說法與NOAA發言人瓦卡羅(Chris Vaccaro)在1日上午的說法不符，當時他說「目前對多利安的預測路徑，不包括阿拉巴馬」。

川普最早是1日針對多利安颶風行徑，發推文警告說：「阿拉巴馬州受到的打擊極可能比預期要嚴重得多。」

但阿州伯明罕國家氣象局(NWS)當天推文隨即反駁此說法，阿拉巴馬州後來並也未受到多利安的任何威脅。

如今已過了第六天，川普非但未鬆口承認自己有錯，還想方設法捍衛自己先前的說詞。

川普4日還特別向媒體展示幾天前的一張多利安颶風路徑圖，宣稱「我知道阿拉巴馬在原先的預測裡」，這張路徑圖上甚至還用簽字筆把暴風範圍「手動」擴大。

面對來自社群媒體和電視台的嘲諷，川普5日除了上推特反駁之外，當晚白宮國土安全顧問更發表聲明，為川普1日的阿拉巴馬州預言背書。

6日他又發推文說：「他們瘋了，再次希望我犯錯(但我沒有)，看看地圖」；「這些荒唐事都不會發生在以前的總統身上，但我被人胡亂報導四天，卻無人道歉。假新聞媒體還沒有向我道歉，和「獵巫」(Witch Hunt) 或「間諜門」(Spygate)事件沒兩樣。」