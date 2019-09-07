親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

退榮譽黨員狀？ 郭辦：先決定參選與否再說

韓國瑜見日本學者風波 意外引詹婷怡、廖達琪網路戰火

已6天川普仍硬拗颶風影響阿州 死不認錯

2019-09-07 12:58世界日報 記者胡玉立、編譯劉煥彥／綜合6日電

川普硬拗颶風影響阿拉巴馬州，颶風事件凸顯川普「永遠是對的」心態。圖／世界日報提供
川普硬拗颶風影響阿拉巴馬州，颶風事件凸顯川普「永遠是對的」心態。圖／世界日報提供
分享

川普總統6日繼續堅持他六天前對颶風多利安將重創阿拉巴馬州的誤導性「預言」，他上推特連串發文抨擊道：「假新聞媒體總是希望我犯錯(但我沒有)。」

他這種「我永遠是對的」死不認錯心態，在多利安颶風事件中再度展現，也已引來更大質疑。

美聯社報導，如今連相關聯邦政府機關都開始自我否定；6日傍晚國家海洋大氣管理局(NOAA)發表來自一位不具名發言人的聲明，譴責阿拉巴馬州伯明罕國家氣象局(AWS)的1日推文，指其內容與當時最佳預測機率不一致。

NOAA指出，根據NOAA與國家颶風中心於28日提供總統的未來五天預報資料，「來自多利安颶風的熱帶風暴強風可能影響阿拉巴馬州」。

這個說法與NOAA發言人瓦卡羅(Chris Vaccaro)在1日上午的說法不符，當時他說「目前對多利安的預測路徑，不包括阿拉巴馬」。

川普最早是1日針對多利安颶風行徑，發推文警告說：「阿拉巴馬州受到的打擊極可能比預期要嚴重得多。」

但阿州伯明罕國家氣象局(NWS)當天推文隨即反駁此說法，阿拉巴馬州後來並也未受到多利安的任何威脅。

如今已過了第六天，川普非但未鬆口承認自己有錯，還想方設法捍衛自己先前的說詞。

川普4日還特別向媒體展示幾天前的一張多利安颶風路徑圖，宣稱「我知道阿拉巴馬在原先的預測裡」，這張路徑圖上甚至還用簽字筆把暴風範圍「手動」擴大。

面對來自社群媒體和電視台的嘲諷，川普5日除了上推特反駁之外，當晚白宮國土安全顧問更發表聲明，為川普1日的阿拉巴馬州預言背書。

6日他又發推文說：「他們瘋了，再次希望我犯錯(但我沒有)，看看地圖」；「這些荒唐事都不會發生在以前的總統身上，但我被人胡亂報導四天，卻無人道歉。假新聞媒體還沒有向我道歉，和「獵巫」(Witch Hunt) 或「間諜門」(Spygate)事件沒兩樣。」

川普颶風氣象局
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

美國新車加裝警報 預防粗心駕駛把孩童忘在車內熱死

2019-09-07 11:46

危及溫和派民主黨總統提名人 星巴克前CEO不選了

2019-09-07 04:22

美「兩房」將脫離政府掌控

2019-09-07 01:10

香港議題優先要務 美參院跨黨派力推立法

2019-09-06 13:37

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14

熱門文章

讓專業的來！機長2小時後才到 乘客直接代打「我開飛機」

2019-09-07 10:04

影／海上發現詭異「觸手生物」 女子PO網求解

2019-09-06 14:58

天后海豚音「獲官方認證」！一開口竟讓真海豚嚇到彈飛

2019-09-06 19:48

哈利梅根拒見祖母女王推兒子當擋箭牌 立刻被打臉

2019-09-06 14:35

68歲老翁與母牛發生性關係 聲稱「為了快樂而做」

2019-09-06 16:35

影／玩手遊太入迷！他被狗狗當電線桿輪流撒尿

2019-09-07 08:20

梅根不去看女王 專程赴美看小威打球

2019-09-06 20:59

中國豬瘟危機 如今要指望北歐豬精液來解救

2019-09-06 14:51

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top