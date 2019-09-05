美國如何打贏貿易戰？學者：對中國祭出這些狠招

2019-09-05 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美中貿易戰談談打打，至今尚未有重大突破，美國國際貿易委員會（USITC）前首席經濟學家莫里奇（Peter Morici）認為，美國總統川普必須對中國施以重拳，才可能逼得出結果。

莫里奇在財經網站MarketWatch撰文表示，中國經濟體制異迥異於美國民主資本主義，北京的「海盜式」商業政策藐視世界貿易組織（WTO）規則和其他西方規範，例如盜竊智慧財產和強迫外商在大陸生產藉此奪走工作機會。就備受詬病；北京運用技術與財富建立現代海軍並力推「一帶一路」計畫，則對太平洋安全構成威脅。

川普政府宣稱貿易戰勝利在望，但莫里奇指出，大陸經濟成長機器或許已減慢，中國國家主席習近平短期內卻不太可能求和——至少不會答應符合美國利益、讓華府認為可接受的條件。

川普希望說服或強迫北京停止有損美國繁榮與全球地緣政治利益的商業行徑，但莫里奇認為，除非中國社會主義市場經濟起了「系統性的變革」，否則川普的目標不可能達成。

截至目前為止，中國尚未顯露願意讓步的跡象。莫里奇說，習近平領導的是共黨專政政權，長久來食言紀錄不勝枚舉，且未展現磋商誠意，習近平多次說服川普緩祭新關稅，啟動一輪又一輪漫長的談判，但到頭來北京能攤上檯面的讓步仍寥寥無幾。

莫里奇直言，美中貿易談判已陷入僵局，川普早該學到一個教訓：漸進主義（incrementalism）行不通。在延緩對特定大陸貨加徵關稅後，再出言威脅，是沒用的；先宣布大規模制裁中興（ZTE）和華為（Huawei），後來又鬆綁限制，結果也一樣。

莫里奇說，白宮把中國經濟減緩歸因於華府採取這些有限的措施，實在是誇大其辭。事實上，早在川普發動貿易戰前，中國經濟發展模式就已遭遇障礙。靠政府補貼的大陸工廠生產大量產品，卻缺乏夠多的海外市場可吸收。

白宮宣稱美國民眾並未付出關稅代價，也是誇大的說辭。稍懂經濟學原理的人都明白，負擔一部分關稅的是生產商（接受一些程度的產品降價），以及消費者（支付降價與關稅之間的差額）。

外國投資人為避免貿易戰不確定性，紛紛把供應鏈撤離中國大陸。但與白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）說法相反的是，這些遷出大陸的工廠並未移往美國，而是轉往亞洲其他地點。在川普對陸貨祭出關稅之前，外商已因不堪中國工資上揚和官僚流弊風險而撤離大陸，川普的關稅只不過是加速這股趨勢。

北京精明的是，懂得把關稅報復矛頭對準美國農產品、傷害大多支持川普的美國農民，也懂得利用白宮內部鴿派（如財長米努勤）與鷹派（如貿易代表賴海哲）路線之爭，在貿易談判上以拖待變。川普政府點名中國是「匯率操縱國」，大致而言只是象徵性的姿態。

莫里奇表示，中國財力雄厚，也有打持久戰的實力，以及對美國施壓威武不屈的意志。反觀美國，2020年總統大選在即，有望問鼎白宮的民主黨候選人，例如拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）等，則表示倘若當選美國立場可望軟化。

這些顯然都看在習近平眼裡。因此，莫里奇認為，川普必須給習近平「重重的一擊」，才可能獲致結果。

莫里奇建議的「重擊」包括：川普可實施強制性的進口許可證制度，終結逆差3,200億美元的雙邊貿易失衡；對美國出口商核發可轉售的許可證，用來向中國大陸採購產品，但必須符合比例原則，即中國方面向美國採購愈多產品，就准他們在美國銷售更多產品；若是中國方面報復美國農民，就限縮他們在美國的銷售；另外再對「科技海盜」如華為等公司及大陸的銀行，實施嚴厲的金融制裁。