華裔嚴德權 掌金山市府CityBuild培訓項目

2019-09-05 15:02 世界日報 記者 世界日報 記者 李晗 ／舊金山報導



嚴德權（Ken Nim）。 記者李晗／攝影 分享 facebook

為了讓華裔移民更好融入舊金山主流社會，學習建築專業技能、獲得工作機會，舊金山市長布里德（London Breed）特別委任了華裔嚴德權（Ken Nim）出任市府「CityBuild」建築工人培訓項目的行政主任。嚴德權生於香港，能說粵語，也是首位亞裔擔任「CityBuild」項目的行政首長。

「CityBuild」是舊金山市府知名的職業培訓項目，屬於「經濟與勞動力發展辦公室」（OEWD）轄下範圍。為期18周的培訓課程之後，市府還會幫忙連接本地的建築工人工會，為學徒尋找就業機會。因此這樣一站式的職業培訓到求職過程，讓「CityBuild」項目成為全美典範。

嚴德權表示，在上任之後會盡力幫助學徒們尋找更多的就業機會，為他們帶來穩定的收入。自己從小在舊金山公屋環境長大，也使得嚴德權想要回饋社區。「還是希望讓更多的移民、少數族裔、以前未有機會參與社區的人士，開始一起努力，融入舊金山大家庭」。課程雖然是英語教學，但是可以申請語言輔助，嚴德權也說，「我想要擴大職業英語的培訓計畫，讓移民克服語言障礙。」

舊金山經濟蓬勃發展，城中大大小小的建築樓盤項目非常需要建築工人勞動力，像是Salesforce大樓、Salesforce車站、大通中心、Moscone會展中心等大型項目。

據嚴德權介紹，在這個「CityBuild」為期18周的課程結束之後，入門級別的建築工人可以獲得24~26元每小時的薪資水平的工會工作。經過四、五年的經驗累計之後，像是木工（carpenter）的薪資水平可以達到每小時55元，水電工（electrician，plumber）則可以達到超過90元每小時。

CityBuild的課程也是全部免費，而且最後市府還會為學徒購買設備用具。嚴德權表示，18個星期中會教授很多不同的話題，比如數學，體育，木工，機器使用等，其中最重要的還包括工作安全預防等。課程結束之後也會核發證書。

下一次課程開班是明年1月，每年兩次招生，每次50人。嚴德權也透露想要進一步擴大招生規模。詳情可以瀏覽網站：https://oewd.org/city-build。