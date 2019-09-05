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共和黨亞太媒體總監張曼君 鼓勵華裔參與政治爭取權益

2019-09-05 14:11世界日報 記者周密╱密蘇里州報導

共和黨亞太美國媒體總監張曼君。 記者周密／攝影
共和黨亞太美國媒體總監張曼君。 記者周密／攝影
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共和黨亞太美國媒體總監張曼君日前訪聖路易，今年六月中旬才從聯邦運輸部高級顧問卸任，隨後即受共和黨全國委員會延攬擔任亞太美國媒體總監，她說，亞太裔人口明顯增長，但是亞裔在共和黨的人數仍然不多，她也提到，共和黨很重視亞裔選民，尤其是華裔，目前她工作的部門，就有兩個職位要求精通華語。

張曼君鼓勵華人關心政治、參與政治，尤其要建立正確的觀念，因為只有參與才會受到主流重視，她說，要想當居住城市的主人，就得犧牲點時間關心與投入各種政治議題，因為政治發展會影響大家的生活，「如果你不參與，就等與把命運交給別人決定。」

她介紹，參與政治可分為兩大類，最基本的是到你所住的郡去登記政黨，不論是共和黨或民主黨都可以，這樣才可以在黨內初選時投票，假使不喜歡這個黨，其實很簡單，只要明年登記加入另一個黨即可。

她建議，如果想從政的話，則最好是一開始就選好黨派，且不要隨便更換。

從政可以從小區草根開始，例如：參與學校的教師家長協會，她以自己為例子表示，一開始她是加州的特殊教育教師，接著成為郡委員會的委員，然後成為加州教育委員會成員，後來她成為國會第37區主任及主席。

由於張曼君在教育方面的長才與領導力，1993年獲得加州州長威爾遜賞識，任命她為加州特殊教育委員。

張曼君說，大概沒有人會對某個黨完全同意，她認為只要大部分的理念相同即可加入，參與是最基礎的行動，唯有參與才能佔有一席之地，身為移民第一代，自己能為華裔教育、勞工、運輸等帶來進步與改變，是她最感到高興的事。

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