弊大於利！華裔踴躍發聲 瑞柏議會通過禁開大麻店

2019-09-05 14:03 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



許多反對開設大麻店的瑞柏華人居民出席了3日的會議。 圖／王亞勤提供 分享 facebook

芝城西郊瑞柏市議會3日以6：3的票數，否決在該市販售娛樂用大麻的可行性，踴躍參與反對銷售大麻的華裔居民，對此決議感到欣慰，支持銷售娛樂用大麻的市議員蘇立文(Theresa Sullivan)隨後提出將此議題轉列「全市公投」的選項，她說，「大家沒必要急於下結論」。

蘇立文建議在明年3月17日初選日時，進行這項議題的公投，但最終日期仍須待市議會開會決定。

針對是否要允許販售娛樂大麻，瑞柏市議會已先後進行三次投票，7月17日以5：4的投票結果傾向禁止；8月22日則以4：5，傾向允許開設，3日的表決中，市議員蘇立文、布羅德海德(Judy Brodhead)以及市長奇瑞科(Steve Chirico)投下三張同意票。

奇瑞科主張，瑞柏市不開大麻店，其它城鎮也會開，瑞柏市屆時將損失每年50萬的大麻銷售稅收。

3日的會議吸引數百位關心銷售娛樂大麻議題的居民到場，登記發言民眾以穿上「opt out」白色T恤的反對者居多。

西郊203學區首位華裔民選學區委員梁保羅為瑞柏市華人「反大麻店委員會」總指揮，他集結了許多華人加入這次的反對娛樂大麻店行動，包括發動志願者收集簽名，組織華人代表在市議會發言等。

積極投入反對大麻店的王亞勤也出席了3日晚間的會議，她說，使用大麻可能對孩子身體造成記憶力減退、降低身體協調能力等危害，而且也會讓該市車子保險費、醫療保費、房屋保險等費用上漲，此外，預料無家可歸者將會增多，間接帶動房價下跌，而成人吸食同時，也會導致環境污染。

王亞勤提到，如果為了增加市府稅收而允許大麻店入駐，根本是「得不償失」的投資，唯一受益者是大麻產業的利益集團。

在會議中發言的居民羅素(Adam Russo)表示，瑞柏目前對於酒精飲品、電子菸等產品向青少年銷售的管理，都還沒有做好，現在又加上大麻，「讓人很難想像這種環境，可能會對下一代造成怎樣的衝擊」。

支持合法銷售大麻的居民澤曼(Laura Zeman)說，她的住家附近可以買到香菸、情趣用品，還有水菸吧、槍枝店、酒吧、按小時計費的汽車旅館，既然這些合法卻也受到道德質疑的店家可以營運，與其抗拒禁止，不如合法管理。