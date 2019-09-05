陸軍博物館明年6月維州免費開放 須先上網預約

2019-09-05 14:03 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ╱華盛頓報導



主館將展示各類軍事文物、並提供互動教育。 圖／館方提供 分享 facebook

美國陸軍博物館(US Army Museum)將於明年在維州開放，展示美國陸軍的歷史，並提供互動教育，讓廣大民眾深入了解軍隊文化及訓練過程；門票免費，但需在網上提前訂購。

美國陸軍歷史基金會(Army Historical Foundation)近日宣布，陸軍博物館將於2020年6月4日在維州費郡Fort Belvoir與公眾見面，讓年輕的一代通過展覽了解美國陸軍文化。

博物館於2016年動工，共占地84英畝，主館面積為18萬5000平方呎，展示軍事文物、重要歷史文件、軍事影像資料以及藝術作品，館方表示，絕大部分作品將是首次公開展出；除主館之外還有陸軍劇院(Army Theater)，展示歷史上的重要軍事事件，孩子們也能在互動體驗中心了解陸軍的訓練過程，體驗軍人日常生活。

館內將設有三個主要畫廊，其中一個名為「為國戰鬥」(Fight for the Nation)，從美國獨立戰爭(Revolutionary War)到伊拉克、阿富汗戰爭等，以時間為序展示美國陸軍參與的重要戰爭。

博物館外有紀念花園、圓形劇場，以及用於舉行重要軍事慶典的廣場；美國陸軍歷史基金會表示，博物館耗資2億元，目前已有超過17萬8000人捐助共1.75億元。