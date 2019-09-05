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新英格蘭今秋楓更紅 賞楓季約在哥倫布日到萬聖節

2019-09-05 11:41世界日報 記者劉晨懿之／麻州報導

氣象人員認為新英格蘭相較於去年，紅葉將更早到來、持續時間更長，色彩更豐富。 記者...
氣象人員認為新英格蘭相較於去年，紅葉將更早到來、持續時間更長，色彩更豐富。 記者唐嘉麗／攝影
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去年由於天氣原因，新英格蘭秋景差強人意；不過，氣象學家認為，新英格蘭今年有望出現典型秋天；相較於去年，今年紅葉將更早到來、持續時間更長，色彩更豐富。

據Boston.com網站報導，氣象學家埃博斯坦(David Epstein)預計，新英格蘭北部秋葉將從9月最後一周開始變色，隨後多彩秋色將往南轉移，哥倫布日左右新英格蘭中部將達到最佳賞楓時間，波士頓西部變紅後，波士頓地區將在萬聖節之前迎來鮮艷秋景。

他說，麻州今年8月底的乾燥和降溫是典型秋葉季節前兆，將從西部Berkshires開始變色，逐步到波士頓和鱈魚角，預計哥倫布日周末到萬聖節前都是賞楓季節；他建議不要等到所謂的高峰(peak)才去，屆時樹葉已經開始掉；最好季節初期到較高海拔鄉村道路欣賞。

到目前為止，今年天氣都適合秋葉變色，不過氣象人員仍在關注是否會出現可能快速摧毀秋葉季節的早秋強風或10月東北風暴。

緬因農業、保護和林業部森林專家Aaron Bergdahl認為該州今秋將有很棒的秋景；由於夏季乾燥，緬因現已有些秋葉開始變色，將從北到南逐漸給健康多元化的森林添彩；通常緬因賞楓葉季從9月中持續到10月中。

新罕布夏大學林業專家本尼特(Karen Bennett)說，秋葉就像烘焙，需要慢慢製作，各種條件都符合。今年看起來樹木健康，葉子茂密，預計將有美麗秋景；新罕布夏秋葉季通常從北部高海拔地區開始，白山北部最漂亮時間通常在9月底，中南部則在哥倫布日周末；寒冷天氣將促進樹葉變色，帶來更鮮明色彩。

佛蒙特州森林、公園和娛樂部門負責人Michael Snyder說，該州夏天樹木昆蟲和真菌疾病很少，總體而言，綠山地區樹木當前充滿活力；所有前提條件都到位，期待有個神話般的秋葉季節，高峰預計在9月底和10月第一周，南部可持續到10月中下旬。

康州自然資源署森林負責人Chris Martin說，9月天氣將影響時機和顏色亮度，如果下旬的夜晚氣溫在40華氏度左右將催化秋葉變色；該州特色是樹木種類豐富，因此顏色多彩；今年預計北部從哥倫布日開始秋葉變色，南部則在11月中旬左右。

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