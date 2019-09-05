波士頓羅根機場 2022年有望躋身全美10大

2019-09-05 11:31 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



波士頓羅根機場乘客量不斷增加，2022年有望躋身全美十大機場之列。 記者唐嘉麗／攝影 分享 facebook

據旅遊數據提供商OAG的新研究，美國機場平均每年增長3％，但年增長近5%的波士頓客運量，2022年有望從目前的美國第15大忙碌機場，晉身為美國十大忙碌機場之一。

目前每年有數百萬旅客自羅根機場飛出，而捷藍(JetBlue)和達美(Delta)兩家航空公司正在羅根機場爭奪霸權，不斷增航線、增停機坪；該研究作者格蘭特(John Grant)說，在任何機場，兩家成熟的航空公司競求快速發展的情況很少見，這反映了他們對機場未來發展的信心。

達美航空計畫到2021年每天新增60架新航班，相當於每天增加1萬500名乘客；捷藍航空每天增加40個新航班，即增加5100名乘客；捷藍也宣布自2021年起，開始波士頓直飛倫敦航班；兩家航空公司合計，每年將增加約570萬個座位。

波士頓2015年是美國第17個最忙碌的機場，如今升到15名，2022年將名列前十；格蘭特說，旅客應是贏家，隨著競爭及航線班機增多，票價可能降低，但對已經厭煩機場過分擁擠的乘客，旅客大幅增加可能使情況更為嚴重。

麻州航港署(Massport)正推動「羅根前進」(Logan Forward)計畫，以重新設計機場道路和航廈，加寬機場道路、增加5000個停車位、連接B和C航廈、推動更多更方便的公共交通工具，解決和改進壅堵問題；E航廈樓將增加40萬平方呎，增加餐飲選擇和七個新的登機口。

據波士頓環球報，羅根機場的乘客數過去十年來穩定成長，2018年是有始以來最忙碌的一年，有破紀錄的4000萬名乘客；航港署官員預計到2024年時，羅根機場每年乘客數將達4760萬人。