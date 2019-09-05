矯枉過正？川普秀「簽字筆修正」颶風預測圖

2019-09-05 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



川普在白宮簡報時，秀出的颶風路徑預測圖疑似用簽字筆修改過。美聯社 分享 facebook 多利安颶風4日已偏北遠離當初的預測行進路線，美國總統川普卻仍拒絕放棄阿拉巴馬州面對颶風嚴重威脅的說法，當天在橢圓形辦公室展示國家颶風中心(NHC)上周對颶風最初的預測路徑圖，而且路徑圖用簽字筆修改過，試圖證明自己1日的推文是對的。

英國衛報報導，這張美國國家颶風中心8月29日發布的颶風預測路徑圖，被某人用疑似簽字筆的東西畫上一道假的颶風影響範圍，將多利安影響範圍擴增至阿拉巴馬州，企圖證明川普推文無誤。

川普1日推文表示，多利安恐衝擊阿拉巴馬州，可能引起民眾恐慌。

In addition to Florida - South Carolina, North Carolina, Georgia, and Alabama, will most likely be hit (much) harder than anticipated. Looking like one of the largest hurricanes ever. Already category 5. BE CAREFUL! GOD BLESS EVERYONE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2019

川普當天推文20分鐘後，國家氣象局的阿拉巴馬州伯明罕分部推文聲明說，「阿拉巴馬州『不會』受到颶風多利安影響。我們重申一次，阿拉巴馬州『不會』受颶風多利安影響，颶風系統仍然在很東邊」。

不過川普並沒有因此承認錯誤。他4日在橢圓形辦公室強調，在「原始」的圖表上，多利安正直接衝擊佛羅里達州，並且會影響其他許多州。

被問到颶風預測圖表是否被修改，川普說，「我不知道，我不知道」。

美國時事評論員克里斯托爾（Bill Kristol）諷刺的說，「誰沒有用簽字筆改過國家颶風中心的預報？」。

4日稍晚，川普再度推文一張颶風預測路徑圖。這張預測圖上有許多不同顏色模型預測多利安行進路線，當中一些模型指颶風會抵達阿拉巴馬州。不過，這張預測圖上印著「南佛羅里達州水管理區」的標誌。

川普推文表示，「這是颶風多利安早期階段的預測圖，你可以看到，幾乎所有的預測路徑都顯示，多利安穿過佛羅里達州，並且衝擊喬治亞州及阿拉巴馬州。我接受假新聞的道歉！」。

This was the originally projected path of the Hurricane in its early stages. As you can see, almost all models predicted it to go through Florida also hitting Georgia and Alabama. I accept the Fake News apologies! pic.twitter.com/0uCT0Qvyo6 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2019

這張預測圖發布日期為8月28日。川普的推文為9月1日，當時預報已經清楚顯示阿拉巴馬州不在衝擊範圍內。