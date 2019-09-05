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矯枉過正？川普秀「簽字筆修正」颶風預測圖

2019-09-05 10:55聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

川普在白宮簡報時，秀出的颶風路徑預測圖疑似用簽字筆修改過。美聯社
川普在白宮簡報時，秀出的颶風路徑預測圖疑似用簽字筆修改過。美聯社
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多利安颶風4日已偏北遠離當初的預測行進路線，美國總統川普卻仍拒絕放棄阿拉巴馬州面對颶風嚴重威脅的說法，當天在橢圓形辦公室展示國家颶風中心(NHC)上周對颶風最初的預測路徑圖，而且路徑圖用簽字筆修改過，試圖證明自己1日的推文是對的。

英國衛報報導，這張美國國家颶風中心8月29日發布的颶風預測路徑圖，被某人用疑似簽字筆的東西畫上一道假的颶風影響範圍，將多利安影響範圍擴增至阿拉巴馬州，企圖證明川普推文無誤。

川普1日推文表示，多利安恐衝擊阿拉巴馬州，可能引起民眾恐慌。

川普當天推文20分鐘後，國家氣象局的阿拉巴馬州伯明罕分部推文聲明說，「阿拉巴馬州『不會』受到颶風多利安影響。我們重申一次，阿拉巴馬州『不會』受颶風多利安影響，颶風系統仍然在很東邊」。

不過川普並沒有因此承認錯誤。他4日在橢圓形辦公室強調，在「原始」的圖表上，多利安正直接衝擊佛羅里達州，並且會影響其他許多州。

被問到颶風預測圖表是否被修改，川普說，「我不知道，我不知道」。

美國時事評論員克里斯托爾（Bill Kristol）諷刺的說，「誰沒有用簽字筆改過國家颶風中心的預報？」。

4日稍晚，川普再度推文一張颶風預測路徑圖。這張預測圖上有許多不同顏色模型預測多利安行進路線，當中一些模型指颶風會抵達阿拉巴馬州。不過，這張預測圖上印著「南佛羅里達州水管理區」的標誌。

川普推文表示，「這是颶風多利安早期階段的預測圖，你可以看到，幾乎所有的預測路徑都顯示，多利安穿過佛羅里達州，並且衝擊喬治亞州及阿拉巴馬州。我接受假新聞的道歉！」。

這張預測圖發布日期為8月28日。川普的推文為9月1日，當時預報已經清楚顯示阿拉巴馬州不在衝擊範圍內。

這張預測圖並且表明，仍以國家颶風中心警告、縣市緊急聲明為主，該圖表不應取代國家颶風中心的預測。

原始多利安路徑預測圖。圖／取自美國國家颶風中心臉書
原始多利安路徑預測圖。圖／取自美國國家颶風中心臉書
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