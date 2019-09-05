川普想放生白熾燈泡！25座大型電廠的發電量省不下來

2019-09-05 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



華爾街日報報導，美國總統川普領導的政府計畫大幅放寬強制國人使用節能燈泡的聯邦法規，此舉可能增加導致全球暖化的溫室氣體。

川普政府的提議將取消要求，不再規定美國出售的大部分燈泡必須是符合新節能標準的LED或螢光燈。

原法規是2007年小布希總統的政策，預定明年起實施，幾乎結束白熾燈泡時代。全美禁用非節能燈泡省下的用電，將相當於至少25座大型電廠的發電量，足以供應新澤西州和賓州所有住宅用電。