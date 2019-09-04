全球最安全城市 華府排名第7 全美唯一入選前10名

2019-09-04 13:12 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／華盛頓報導



經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit)近日發布2019年全球安全城市報告，華盛頓特區排名第七，是美國唯一出現在該排行榜前十的城市。

華盛頓特區在「2019年全球安全城市報告」排名第七。 (Visit DC臉書官網) 分享 facebook

經濟學人智庫根據數據安全(digital security)、健康安全、基礎建設、以及個人安全(personal safety)等方面綜合評估全球60個大城市的安全程度，排名全球第一的為日本東京，第二和第三名分別是新加坡和日本大阪，此三個城市在2015年和2017年的排行榜中也均位居前三，是世界著名的安全城市。華府在數據安全單項中表現突出，排名全球第四；在此單項中，加州洛杉磯和舊金山並列第五。

經濟學人智庫表示，近幾年人們對「城市安全」的理解有所變動，由於恐怖主義和氣候變化日趨加速，一個城市對自然和人為災害的反應能力漸漸成為衡量城市安全的重要指標，因此城市的應急資源是否充足、交通系統是否發達、災害處理及保險服務、以及網路安全的成熟度等，都成為評估城市安全性能的重要標準。

排行榜顯示，東京在綜合排名和數據安全單項中皆排名榜首，而在基礎設施安全程度以及個人安全兩項中，新加坡都更勝一籌；綜合排名中，全球前五的城市分別為東京、新加坡、大阪、阿姆斯特丹、雪梨；多倫多第六，華盛頓特區第七，哥本哈根與首爾並列第八，第十名為澳州的墨爾本。

經濟學人智庫高級編輯近藤(Naka Kondo)表示，更新後的標準突顯出各方面安全因素會影響城市的整體安全狀態，例如在2017年城市安全，香港排名全球第九，但由於近幾個月該城市發生數次反政府的暴力事件，導致遊客數量急遽減少，因此香港在2019年的安全城市排行中落到第20名。

報告指出，雖然排行顯示，發展中城市的排名相對靠後，但城市的富裕程度與安全程度並無直接關係。