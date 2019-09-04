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【有片】蒙市山林竄火 波及商家斷電

2019-09-04 13:34世界日報 記者高梓原／蒙特利公園市報導

蒙特利公園市Corporate Center Drive街西向與平行的710號公路間的一片山林，3日下午1時半許突發山火，附近商家也遭遇停電。洛縣消防局（LAFD）迅速趕至現場救火，在不到一小時內將山火撲滅。消防局官員表示，目前起火原因還在調查，不排除是因電線打火落至乾草導致火災

在附近上班的趙先生透露，當天下午1時半許，突然辦公室內的頂燈一閃，隨後整個辦公樓都陷入一片漆黑，並聽到在一樓辦公的同事大喊「著火了」，隨後他跑出正門，只見公司所在的Corporate Center Drive街西邊，與平行的710號公路之間的一小片山林冒出滾滾濃煙，目光可及的草堆上甚至還有火舌攢動。

在附近公司工作的王女士說，不知道是否因為起火燒壞了電線，當天下午一點半開始，Corporate Center Drive街以及Corporate Center PL街兩側的公司行號都大停電。但剛剛停電後就看到附近山林冒煙，且已經有一輛消防車趕到現場搶險，所以火災沒有給大家帶來太多恐慌。

洛杉磯縣消防局當天出動超過五輛中、大型消防車，將火災臨近的Corporate Center Drive街雙向封鎖，在不到一小時的消防搶險後撲滅山火。

一位消防局官員透露，因為消防局動作迅速，火災範圍沒有擴散太大，滅火工作進行的非常順利。他指出，當天火場內肉眼看不到電線遭到火焰破壞，也沒有電線燒斷，推測附近有諸多公司行號遭遇停電，很可能是因為電線短路造成。起火原因目前仍在調查當中，不排除是有電線打火致使火星掉落點燃乾草。

勞工節剛過，南加州隨即面臨一周的炎熱天氣。聖蓋博谷部分地區，3日白天室外溫度已接近100度，國家氣象局預計高溫天氣將持續至7日，此後溫度將下降五至八度間。洛杉磯縣衛生官員2日也發布高溫預警（High Heat Advisory），特別是在西聖費南度谷、聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley )和東聖蓋博谷等地。

高溫、低濕度是造成山林火災的誘因，消防局提醒民眾這種天氣下應格外注意防火。

火災停電高溫
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