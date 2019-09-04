血腥周末重演！芝勞工節連假 44人中槍9亡

2019-09-04 12:15 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



好不容易在去年出現緩和的芝加哥勞工節周末槍擊案，疑因警察上街巡邏人數銳減，再度出現暴力槍案高峰，根據統計，從8月30日(周五)到9月3日清晨期間，共有44人中槍，其中九人因此喪命。

2日晚間11時左右，四名男子在靠近華埠不遠的綠線捷運站附近遭槍擊受傷。 (CTA) 分享 facebook

最近一起槍擊案，發生在2日晚間11時，四名男性在靠近金恩大道附近的綠線捷運站遭槍擊，經送醫均無生命危險。

死亡的九人中，包括一名15歲的青少年傑克森(Davantae Jackson)，傑克森家人說，男孩是在9月1日凌晨，接到電話邀約出門，結果卻在住家附近，遭一名他以為是朋友的槍手開槍打死，傑克森就讀的學校3日開學，但他卻永遠無法回校上課了。

傑克森被槍殺後約20分鐘(凌晨2時45分)，一名男子在芝加哥南邊的Woodlawn區舉行的私人派對中槍死亡，另有一名婦女受重傷。

一小時後(清晨3時54分)，51街與S. Pulaski Rd.附近，又有人從車中開槍，當場打死一名男性，同時還有一名38歲男子胸部也被擊中受傷。

8月31日也有多起槍擊案，包括英格伍爾德社區(Englewood)兩名男子因此死亡，另有三人受傷，這起槍案發生在傍晚5時51分，位於71街與S, Paulina的一處民宅前陽台傳出槍聲，目擊者告訴警察，不知道是誰開的槍，但有看到一輛暗色車輛在案發後開離現場。

31日清晨4時43分，芝加哥西邊的Humboldt Park社區，一輛經過32街與W. Le Moyne St.的車輛不知為何向車外開槍，18歲的沛瑞茲中槍死亡，另一名中槍者仍在醫院救治。

芝加哥論壇報分析指出，今年芝加哥警局上街執勤巡邏的人數，比去年同期少了好幾百名，或許是今年勞工節槍擊案比去年增加的原因之一，芝加哥警局今年安排了額外1000名警察，在勞工節連假期間上街巡邏，比去年同期少了400名警察，局長強森說，去年勞工節的槍擊案件共27件，其中7人死亡，這也是2014年以來最低紀錄。

追溯2016年芝加哥勞工節連假，有63人中槍，13人死亡；2017年則有45人中槍，7人死亡。