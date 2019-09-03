影／加州潛水遊艇暗夜火燒船 已找到25具屍體

2019-09-03 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國加州文圖拉郡消防局2日釋出消防員趕抵失火的「概念號」當時影像。在距離洛杉機約145公里的聖塔克魯茲島外海數公尺處下錨的「概念號」凌晨通報失火，已證實25死、9人失蹤、5人獲救。美聯社 分享 facebook 美國加州外海2日凌晨一艘潛水遊艇陷入大火，最後在黑夜中沉沒。有關單位已找到25具遺體，有9人仍失蹤，只有5人及時跳海逃生，被停在附近的另外一艘船救起。

起火的是商業水肺潛水遊艇「概念號」（Conception），全長近23公尺，在距離洛杉機約145公里的聖塔克魯茲島（Santa Cruz Island）外海數公尺處下錨。海岸巡防隊洛杉磯管區約凌晨3時15分接獲求救通報，當時遊艇已陷入火海。

海岸防衛隊表示，「概念號」起火時，乘客都在下層船艙睡覺。生還的5名船員則睡在操控室，才能在第一時間逃脫。「我們收到的通報是乘客被大火困住，」海岸防衛隊資深士官長貝米斯（Aaron Bemis）告訴媒體：「當時火勢很猛烈，就算是撲滅了，我們也無法立刻上船尋找生還者。」

聖塔芭芭拉（Santa Barbara）警局局長布朗（Bill Brown）指出，火警發生當時天色昏暗，還一度起霧，對救援工作非常不利。消防員把不斷死灰復燃的頑強火勢完全撲滅，但「概念號」經大火摧殘，最終沉沒到64公尺深的水底。

目前起火原因仍不明，海岸防衛隊目前已找回20具遺體，另發現的5具遺體則因水下的艇內環境不夠安全，暫時無法回收。有關單位將持續搜索失蹤的9人。

當地媒體指1981年建成的「概念號」在潛水業界有良好口碑，TripAdivisor貓途鷹評價也有4.5分的高分，船員對安全規範可說是一絲不苟，之前沒有違規的紀錄。

根據船公司網站登載的行程，「概念號」8月31日駛離港口，在聖塔芭芭拉沿岸進行為期3天的船宿潛水，原訂9月2日下午5時返港。