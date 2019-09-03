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颶風多利安還沒來 川普挨批不專業

2019-09-03 16:29台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美國總統川普在這次多利安颶風事件的言行，颶風都還沒打擊美國，就被人民抨擊到爆。(...
美國總統川普在這次多利安颶風事件的言行，颶風都還沒打擊美國，就被人民抨擊到爆。(photo by Wikimedia)
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針對大西洋史上第二大颶風多利安席捲巴哈馬群島，鄰近的美國東南岸日前嚴陣以待，有別於此，美國總統川普對待天災的態度依然遭詬病，繼1日誤說多利安會波及阿拉巴馬州，被專業的國家氣象局打臉，川普依舊死鴨子嘴硬，加上3日前往高爾夫俱樂部，一路討論其他事務，被抨擊是「不專業的表現」。所幸3日下午多利安將從原本的五級大颶風減弱成三級。

根據《洛杉磯時報》報導，移動緩慢的超級大颶風多利安近期以「牛步」肆虐巴哈馬群島，導致該地5死，機場等交通措施通通癱瘓，更帶來大淹水。鄰近巴哈馬的美國東南部包含佛州、喬治亞州將會首當其衝，早已嚴陣以待。

川普不專業且固執

雖然美國沿海各州早已做好完善預防，但部分美國人民卻對川普的態度進行抨擊，據《CNN》3日報導統整，風波是從川普1日的發言開始，當時川普透過推特轉發多利安颶風的消息，本該是一件正確的事，但川普當時推文提及恐受波及的州包含阿拉巴馬州。氣象專家隨即表示，阿拉巴馬州是與墨西哥灣接壤，而非與大西洋，中間隔了喬治亞州，從未有預測認為會受颶風打擊。

對此，川普當下表現卻是死鴨子嘴硬，他多次推文扭曲解釋，表示沿海都會受到打擊，但誰也不確定多利安會不會改變路線，隨後在更多網友推文「川普根本連地理都不合格」後，川普才又硬凹說，提前準備也不會是壞事，就當成跟佛州、喬治亞州、北卡、南卡一起防備。

未積極關注颶風

其後，《CNN另一篇報導》又指出，川普發完推文，在多利安持續肆虐時，前往高爾夫球俱樂部，整段期間的發言包含吹捧自己經濟政策、抨擊政敵、回應自貿協定議題，但就是沒有再提颶風消息，對於天災來襲的態度充滿不專業以及固執，成為本次事件最受抨擊的一人。

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川普颶風CNN

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