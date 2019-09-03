南加州火燒潛水船 沒上安全救生課、船艙狹小難逃生

2019-09-03 13:52 世界日報 記者 世界日報 記者 楊青 ╱洛杉磯報導



概念號（Conception）商用潛水船大火，已知造成8人死亡。美聯社 分享 facebook

美國加州聖塔芭芭拉縣外海的聖塔克魯茲島(Santa Crutz)2日清晨發生潛水船失火船難，潛水船在海上燃燒數小時並發生爆炸，至當天下午統計，五船員生還，目前尋獲八屍，20多人依然下落不明。消息傳出震驚全美，更令南加州深海潛水和海釣發燒友不勝唏噓。多位發燒友表示，無論是潛水或海釣，船上雖然都有救生設備，但大多沒有安全教導，尤其是潛水船和海釣船空間都非常狹小，一旦突發海難，短時間成功逃生相當困難。

「這些年喜歡深海潛水的華人愈來愈多」，家住橙縣27年前開始迷上深海潛水並擁有潛水助教執照的Jason陳表示，南加州地區深海潛水發燒友仍以白人主，但近年不少華人也開始加入學習和練習行列，經常三五成群乘船出海潛水。

Jason陳表示，從聖塔芭芭拉前往聖塔克魯茲島的海峽群島(Channel Islands)一帶潛水的商業船隻通常只有三艘，一般都是三天兩夜行程，350元左右，潛水員們白天下海潛水，晚上上船休息睡覺，由於潛水耗費精力體力很多，晚上大家通常都睡得很沉。他表示，此次起火的概念號船長75呎，一般可以乘坐46人，此次全船39人，並沒有超載。

出海的船主要是木頭和玻璃鋼結構，船艙有簡易床，廚房，也有氧氣充氣機，以供應所有潛水員三天潛水氧氣所需。陳先生認，船上的廚房和引擎，都可能是起火的原因。

「因大家的水性都很好，上船都不會有專門的船上安全課程」，陳先生表示，大家很容易忽略的一點是，由於船艙空間很小，而且有很多設備，一但突發狀況，要在很短時間從船艙順利逃生並不是容易的事情。他表示，船員因是服務人員，通常都是在甲板位置，而潛水員和教練們晚上都在船艙睡覺，這也可能是目前成功生還的五人均為船員的原因。

不久前和同學一起出海海釣的南加大中國留學生蓉小姐表示，聽到海船失火的消息，真慶幸自己和同學們能夠安全歸來。

蓉小姐表示，他們當時也是一共30多人出海，其中五、六名船員，「確實相當擁擠，上船後沒有相關的安全培訓」，清晨出海中午返回，沒有發給救生衣，對身體不適暈船者也沒有人管。

定居聖蓋博市經常和朋友一起出海的旅遊達人Charles楊表示，在他的印象中，出海潛水和海釣發生海難的情況並不多，但一旦發生，就是大事。大約七、八年前，南加州前往墨西哥的一艘海釣船就因海浪瞬間翻覆，傷亡慘重。

他表示，無論是潛水或海釣的船隻，由於大家攜帶的設備都很多，加上船艙本來不大，空間擁擠，一旦發生緊急情況，又沒有人疏導的話，情況會非常糟糕。

Charles表示，船隻出海，呼叫設施、天氣監看和岸上聯絡系統都非常重要，從此次五名最先逃生且獲救的五名船員口中得知，當時的火勢可能已非常兇猛，根本來不及在船上緊急呼救。

他表示，值得注意的是，很多人出海甚至連救生衣在哪裏都不知道，一些人也因怕人笑話不穿救生衣，但事實上一旦發生狀況，即便能夠逃出船隻，茫茫大海又是一道生死大關卡，尤其在夜間或秋冬天，南加州海水溫度低至華氏40多度，沒幾分鐘就會堅持不住。

Jason陳表示，他自己的經驗是，每次出海過夜都選擇在船艙靠近出口的位置，一來空氣好，二來容易逃生。