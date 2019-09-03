美南加州火燒潛水船 船長連喊3次求救：我不能呼吸

潛水船著火，沒有逃生出口，逾30人無處可逃，5名船員生還。美聯社 分享 facebook 「概念號」商用潛水船2日黎明時分在聖塔克魯茲島附近突然起火燃燒，潛釣船船長在火舌蔓延之際打電話求援，緊張呼喊「我不能呼吸」，並告知船上33人無處可逃。

聖塔芭芭拉郡法醫辦公室正準備因應這場大規模傷亡事件，當局仍在尋找可能的倖存者。

海岸警衛隊2日清晨接獲來自文圖拉郡（ Ventura County）Channel Islands附近這艘船隻拍來的SOS警報，求救者自稱船長，說他無法呼吸，而且甲板下方沒有逃生艙口。根據求救訊息紀錄，船長表示潛水船起火時，船上有33人因為沒有逃生出口，無法下船。

洛杉磯／長堤海岸防衛隊接線生2日凌晨3點15分左右接獲報案，一名男子說道：「求救，求救，求救！概念號，聖塔克魯茲島(Santa Cruz Island)北方；我不能呼吸。」

接線生說：「你有29人在船上，而你卻不能呼吸？請問當前衛星定位位置？」

雙方通話因雜訊干擾停頓反覆了幾分鐘，船上男子大喊三次「概念號」。

接線生接著詢問船隻是否著火並詢問報案男子是否在船上；該男子回答：「有33人在著火的船上，他們無法下船。」

這艘75呎的潛水船起火之際，正巧有艘60呎漁船停泊在附近海灣，船主漢森夫婦是整起事件的目擊者，也當場援救了乘坐救生艇逃出的五名船員。

漁船主人雪莉‧漢森（Shirley Hansen）表示，當天她和丈夫巴布（Bob）將船停泊在普拉茨港（Platts Harbor）海灣，吃完晚餐後上床睡覺，半夜3點半突然被船艙外的巨大聲響吵醒。雪莉說，「我們的船很精良，能聽到那麼大的聲響，表示他們的確很需要幫助。」

雪莉指出，當她看到乘著救生艇的五名概念號機組人員時相當吃驚，因為她和丈夫一度以為他們是當時停泊在海灣裡的唯一一艘船。這些船員渾身濕透，有人只穿著內衣，有人似乎已經摔斷了腿。生還者包括潛水船船長傑瑞．波依蘭（Jerry Boylan) ，他後來留在海岸警衛隊報告情況。

漢森夫婦為他們救起的船員送上毯子和衣服。有些男人在哭，有人說女友仍在出事的潛水船上。另一名男子則向他們描述船員們幾個小時前，才剛剛慶祝了三名乘客的生日，其中包括一名與父母一起潛水的17歲女孩。

雪莉表示，其中兩名船員一度回到救生艇，去四處看看有沒有跳船，「但他們空手而回。」雪莉和丈夫將受傷最嚴重的船員帶上岸，然後無助地看著海面上燃燒著的火球。