親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美國南加州潛水圈慘案！海上火燒船 8死26人生死未卜

管中閔被申誡只是「前菜」 台大博士生：大餐還在後面

美南加州火燒潛水船 船長連喊3次求救：我不能呼吸

2019-09-03 13:38世界日報 記者胡玉立、編譯陳韻涵╱綜合報導

潛水船著火，沒有逃生出口，逾30人無處可逃，5名船員生還。美聯社
潛水船著火，沒有逃生出口，逾30人無處可逃，5名船員生還。美聯社
分享
「概念號」商用潛水船2日黎明時分在聖塔克魯茲島附近突然起火燃燒，潛釣船船長在火舌蔓延之際打電話求援，緊張呼喊「我不能呼吸」，並告知船上33人無處可逃。

聖塔芭芭拉郡法醫辦公室正準備因應這場大規模傷亡事件，當局仍在尋找可能的倖存者。

海岸警衛隊2日清晨接獲來自文圖拉郡（ Ventura County）Channel Islands附近這艘船隻拍來的SOS警報，求救者自稱船長，說他無法呼吸，而且甲板下方沒有逃生艙口。根據求救訊息紀錄，船長表示潛水船起火時，船上有33人因為沒有逃生出口，無法下船。

洛杉磯／長堤海岸防衛隊接線生2日凌晨3點15分左右接獲報案，一名男子說道：「求救，求救，求救！概念號，聖塔克魯茲島(Santa Cruz Island)北方；我不能呼吸。」

接線生說：「你有29人在船上，而你卻不能呼吸？請問當前衛星定位位置？」

雙方通話因雜訊干擾停頓反覆了幾分鐘，船上男子大喊三次「概念號」。

接線生接著詢問船隻是否著火並詢問報案男子是否在船上；該男子回答：「有33人在著火的船上，他們無法下船。」

這艘75呎的潛水船起火之際，正巧有艘60呎漁船停泊在附近海灣，船主漢森夫婦是整起事件的目擊者，也當場援救了乘坐救生艇逃出的五名船員。

漁船主人雪莉‧漢森（Shirley Hansen）表示，當天她和丈夫巴布（Bob）將船停泊在普拉茨港（Platts Harbor）海灣，吃完晚餐後上床睡覺，半夜3點半突然被船艙外的巨大聲響吵醒。雪莉說，「我們的船很精良，能聽到那麼大的聲響，表示他們的確很需要幫助。」

雪莉指出，當她看到乘著救生艇的五名概念號機組人員時相當吃驚，因為她和丈夫一度以為他們是當時停泊在海灣裡的唯一一艘船。這些船員渾身濕透，有人只穿著內衣，有人似乎已經摔斷了腿。生還者包括潛水船船長傑瑞．波依蘭（Jerry Boylan) ，他後來留在海岸警衛隊報告情況。

漢森夫婦為他們救起的船員送上毯子和衣服。有些男人在哭，有人說女友仍在出事的潛水船上。另一名男子則向他們描述船員們幾個小時前，才剛剛慶祝了三名乘客的生日，其中包括一名與父母一起潛水的17歲女孩。

雪莉表示，其中兩名船員一度回到救生艇，去四處看看有沒有跳船，「但他們空手而回。」雪莉和丈夫將受傷最嚴重的船員帶上岸，然後無助地看著海面上燃燒著的火球。

洛杉磯

相關新聞

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:30

加州聖克魯斯島慘案！潛水船海上大火，8死26失蹤

2019-09-03 12:17

南加州火燒潛水船 沒上安全救生課、船艙狹小難逃生

2019-09-03 13:52

美南加州船難公司名氣大 事故令人驚訝

2019-09-03 13:49

美南加州火燒潛水船 乘客底層熟睡不知情

2019-09-03 13:46

德州濫射案 槍手開槍前後曾打電話給FBI

2019-09-03 13:40

美為遏大規模槍擊 擬立法加速處決罪犯

2019-09-03 13:08

負擔不起！每天270居民跟美國紐約bye bye

2019-09-03 12:23

怪獸級颶風多利安巴哈馬釀5死 美國撤離東岸民眾

2019-09-03 10:42

美國加州潛水船失火沉沒 至少8死20多人失蹤

2019-09-03 09:59

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:43

加州外海火燒船 34人恐難逃

2019-09-02 23:59

五級颶風來襲 佛州喊撤

2019-09-02 23:57

加州外海船隻起火 至少34死

2019-09-02 21:15

台灣移民之子楊安澤 擠進民主黨總統初選前10名

2019-09-02 20:14

上任都已遇4次 川普卻說「不確定聽過5級颶風」

2019-09-02 14:34

5級颶風多利安襲美 佛州恐暴潮急疏散

2019-09-02 14:30

保護海洋及海洋動物 美多州禁用氣球

2019-09-02 14:22

怪獸級颶風多利安逼近美 5級風暴二三事報你知

2019-09-02 14:15

影／任內4起五級颶風 川普：不確定聽說過

2019-09-02 12:28

五級颶風多利安！14年來最強，美佛州高度戒備

2019-09-02 12:02

川普：不確定聽說過5級颶風 但他上任至今已遇4次

2019-09-02 10:22

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14

加州外海火燒船 34人凶多吉少

2019-09-02 22:34
看更多

熱門文章

公寓底下竟藏120副棺材 居民得知住墓地上後嚇壞

2019-09-02 20:36

40元小花瓶漲至300萬 男上網轉賣才知是皇帝裝飾品

2019-09-03 11:01

全家13口全靠福利金度日遭批用罐頭養小孩 母嗆：我們很幸福

2019-09-02 17:43

她買星巴克杯上名字「河馬」 媽媽氣得上門理論

2019-09-03 10:47

只是被公雞啄了一口！女失血過多身亡 法醫揭關鍵死因

2019-09-03 11:02

杜特蒂遭習近平打臉 菲律賓：以後不再提南海仲裁

2019-09-02 16:58

史上最老宮鬥大戲 4個強咖搶演「70活跳跳」…

2019-09-03 10:00

晴天娃娃原型超悲慘 「日照和尚」竟是吊死鬼

2019-09-02 18:27

台灣移民之子楊安澤 擠進民主黨總統初選前10名

2019-09-02 20:14

影／世界第一淡定哥！槍口下吞雲吐霧滑手機

2019-09-02 18:11

少年每天只吃薯條等加工食品 3年後失明

2019-09-03 10:37

美中因貿易戰漸行漸遠 紐時：停火遙遙無期

2019-09-02 15:14

韓企覺醒 削弱日半導體地位

2019-09-02 23:57

彭博：關稅傷害互信 美中尚未就9月貿易談判達成共識

2019-09-03 06:34

加州外海火燒船 34人凶多吉少

2019-09-02 22:34

不許攔脫歐！強生威脅解散國會

2019-09-02 22:35

加大團隊研究：有這種基因 1天睡6小時就夠

2019-09-02 15:25

美國加州潛水船失火沉沒 至少8死20多人失蹤

2019-09-03 09:59

加州外海船隻起火 至少34死

2019-09-02 21:15

鎳價觸及五年高位 印尼宣布提前停止礦砂出口

2019-09-03 07:54

想找避險天堂？ 除了黃金 這種貴金屬也是不錯選擇

2019-09-03 00:59

英鎊重貶 分析師警告若英國提前大選會跌到1.2美元

2019-09-03 08:16

班克西最大塗鴉作！卡車拍賣落槌價估最高5700萬元

2019-09-03 09:19

擁抱「另類選擇」 德東2邦險變天

2019-09-02 23:51

亞馬遜伐林背後 牽扯巨大經濟利益

2019-09-03 08:28

影／大西洋史上第二強颶風！從太空看風眼超清晰

2019-09-03 12:38

不滿仍是「二等公民」 德國東部二邦險變天

2019-09-02 22:54

印度登月更進一步 飛船軌道飛行器與登陸器分離

2019-09-02 22:59

辛巴威停電太頻繁 要靠特斯拉電池維持經濟運作

2019-09-02 19:02

梅克爾訪陸推進歐盟與中國貿易協定 香港恐成絆腳石

2019-09-03 10:29

德國極右政黨「市場定位」成功 竄起成第二大黨

2019-09-02 23:09

貿易戰苦痛蔓延 歐亞製造業仍陷萎縮

2019-09-03 00:30

關稅戰 大陸向WTO提告

2019-09-02 23:56

英國第一貓賴瑞不寂寞 強生帶來棄養犬

2019-09-02 22:49

五級颶風來襲 佛州喊撤

2019-09-02 23:57

英相強生再出招：國會若阻攔無協議脫歐10/14改選

2019-09-03 11:18

5級颶風多利安襲美 佛州恐暴潮急疏散

2019-09-02 14:30

影／打擊癡漢！日防狼印章 紫外光照出鹹豬手

2019-09-02 18:13

大陸對原產美國等國家進口苯酚徵收反傾銷稅

2019-09-03 12:19

歐元續貶至28個月低點 美中貿易戰打擊投資人信心

2019-09-02 22:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top