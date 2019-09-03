德州濫射案 槍手開槍前後曾打電話給FBI

2019-09-03 13:40 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



美國德州8月31日發生隨機槍擊案，一名槍手在奧德薩戲院外遭擊斃，警方將戲院後方封鎖。 美聯社 分享 facebook

美國德州西部密德蘭(Midland)和奧德薩(Odessa)兩市周末期間發生重大槍擊，連槍手在內造成八人死亡，至少25人受傷；調查人員2日指出，槍手犯罪之前一路沉淪，越陷越深，原本有工作卻在8月31日早晨遭開除，開槍濫射前後，都曾打電話到警局和聯邦調查局(FBI)投訴。

36歲槍手艾特爾(Seth Aaron Ator)31日在奧德薩一家電影院外遭員警開槍擊斃；警方與聯調局目前仍在調查他濫殺的肇因。

聯邦調查局(FBI)特別探員康姆布斯(Christopher Combs)2日指出，艾特爾原本在旅程油廠服務中心(Journey Oilfield Services)上班，31日遭到解聘之後，曾經打電話給當地警局與聯邦調查局報案專線，在電話中大吐苦水，聲稱自己遭到某種形式的殘酷對待。

康姆布斯說，艾特爾在頗長一段時間裡不斷沉淪，31日早晨上班已經有問題，整個人暴怒不已；至於艾特爾當天氣憤原因為何，康姆布斯並未進一步說明。

康姆布斯表示，艾特爾位於奧德薩郊區的住處非常奇怪，反映出艾特爾的心理狀態。至於艾特爾是否曾經被診斷出有任何精神問題，康姆布斯則表示並不了解。

康姆布斯表示，艾特爾離開公司的15分鐘後，一名不知道艾特爾已經打電話給警方的德州巡警，發現艾特爾換道未打方向燈觸犯交通規則而將他攔下，但艾特爾卻持AR步槍在車內透過後車窗朝巡警開槍，一場警匪槍戰因此展開。

根據法院紀錄，艾特爾在2001年曾因輕罪罪嫌遭到逮捕，但根據德州州法，仍然可以合法買槍。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)2日在推特發文寫道，艾特爾購買在奧德薩濫射的槍械時，並沒有接受背景調查。

奧德薩警察局長格爾克(Michael Gerke)表示，艾特爾原本任職機構的單位主管，31日將他開除之後曾打電話報案，不過員警獲報抵達時，艾特爾已經離去。