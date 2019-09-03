美南加州火燒潛水船 乘客底層熟睡不知情

2019-09-03 13:46 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



失事地點有民眾獻花。美聯社 分享 facebook

「概念號」(Conception)商用潛水船2日清晨在加州外海燃起熊熊大火後沉沒，聚集在范杜拉郡(Ventura County)與聖塔芭芭拉(Santa Barbara)沿岸地區的乘客及船員家屬，焦急等候消息。

船隻失火消息傳出後，詹姆斯‧柯爾(James Kohl)立即趕到位於奧克斯納德(Oxnard)的美國海岸防衛隊(Coast Guard)指揮中心，希望了解「概念號」擔任廚師的哥哥麥可(Mike)是否安好。

「概念號」在2日清晨3時30分左右於聖塔克魯茲島(Santa Cruz Island)附近突然起火，上午7時20分則沉入海中，至少已有8人死亡，船上有20多名乘客下落不明。意外發生時正好在甲板上的5名船員，被一艘附近船隻救起。

「概念號」潛水船所屬公司「真實水上運動」(Truth Aquatics)，網站上介紹在9月初勞工節長周末的出海之旅，是體驗海峽群島(Channel Islands)海上生活的最佳時機。「概念號」船艇長約75呎，乘客在船上可享受高級美食，能參加許多潛水活動，還能與隨船同行的一名自然主義學者討論海洋生態議題。

根據行程，載著數十名乘客的「概念號」，8月31日駛離港口，原訂9月2日下午5時返港。

媒體報導指出，目前失蹤的乘客起火時都在底層船艙睡覺，可能連逃命的機會都沒有。相關單位是在2日清晨3時30分左右接到船難報案，海岸防衛隊與部分私人船隻紛紛前往救援。海岸防衛隊指出，「概念號」現在只有某部分船頭還露出水面。

范杜拉港(Ventura Harbor)聚集了心急如焚的家屬，迫切想要知道船上親人的訊息。位於聖塔芭芭拉港(Santa Barbara Harbor)的「真實水上運動」辦公室，員工面對媒體詢問時則拒絕發表評論，僅表示仍在等候海岸防衛隊傳回的最新消息。

根據媒體報導，「真實水上運動」在潛水業界口碑良好，有數艘船隻在海峽群島營運。「真實水上運動」負責人費瑞特茲勒爾(Glen Fritzler)曾於今年稍早獲頒加州潛水服務獎(California Scuba Service Award)。