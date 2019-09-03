美南加州船難公司名氣大 事故令人驚訝

2019-09-03 13:49 世界日報 記者 世界日報 記者 陳開 ／洛杉磯報導



概念號（Conception）商用潛水船大火，已知造成8人死亡。美聯社 分享 facebook

美國南加州聖塔芭芭拉縣外海的聖塔克魯茲島（SantaCrutz）2日清晨發生嚴重船難。有搭乘過出事船隻概念號（Conception）的華人潛水達人指出，概念號所屬的Truth Aquatics公司在南加頗有名氣且規模較大，出事讓人震驚。

LA海王星潛水中心華人潛水教練陳曉玲表示，她曾兩次搭乘概念號出海潛水，概念號在南加地區屬於規模較大的船隻，其所屬的Truth Aquatics公司在南加也頗有名氣，潛水船竟然發生如此慘重事故，讓她很震驚。

陳曉玲推測，起火後的煙霧可能將在船艙下層沉睡的潛水發燒友們熏暈，是導致慘劇的原因。她說，就算概念號在南加潛水船中算大船，但船艙空間仍相對狹小，加上海浪導致船搖晃等因素，要迅速逃出船艙確有一定難度。

對於傳言潛水客因被反鎖船艙中導致無路可逃，陳曉玲認為不太可能。她指出，為了方便遊客晚上起床上洗手間等，船艙不會鎖門。她乘船時就曾夜起，還碰到其他潛水員或船員在船艙走動。

華人潛水教練Andrew陳也搭乘過概念號出海。他表示，概念號的船艙是上下鋪，有單人床與雙人床；雖然船艙不小，但人多密度也大。船隻防火系統通常包括引擎室二氧化碳滅火（Fixed CO2 engine room）及制火裝置（Fire suppression system），至於為何船隻燃起大火，還需要看消防局的調查報告。

經營潛水船，需經過嚴格考核。陳曉玲指出，考取船長的執照，需要五年及以上的船隻服役經驗；當局還會對潛水船的安全設備有要求，例如急救設備、滅火器數量及應對減壓病的純氧數量等。

每次搭乘潛水船出航前，船長通常都會對遊客做安全簡報（Briefing），內容包括船上應急設施位置，船隻警報聲響及潛水區域可能的危險情況等。擁有PADI潛水長（Dive master）執照的Kevin Chen表示，部分潛水員對此不重視，不是與同伴聊天，就是四處望風景，完全沒有仔細聽。

陳曉玲與Andrew陳亦表示，出海前，船長往往會點名，並將所有人集合在甲板做安全簡報，注意聽其中的內容，對出海行的安全很重要。