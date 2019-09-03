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負擔不起！每天270居民跟美國紐約bye bye

2019-09-03 12:23世界日報 記者張晨／紐約報導

紐約自由女神像。 圖／ingimage
紐約自由女神像。 圖／ingimage
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彭博社(Bloomberg)8月末分析的人口普查數據顯示，紐約市每天流失的居民數量逾270人，超過美國其他城市居首位；而大蘋果居民離開的主要原因在高賦稅、高昂的生活成本、以及生活質量的下降，這些搬離的居民中有10%曾在紐約市生活超過十年。

紐約市是全美國稅收負擔最重的城市，其居民每年繳納的州稅和地方稅平均占其收入的12.7%，2017年聯邦稅法僅通過限制州和地方稅收減免，進一步推高了紐約州中高收入者的稅收。

對於許多紐約人而言，額外的成本則成為「壓倒駱駝的最後一根稻草」，致使更多居民選擇搬到德州或者佛州這樣的低稅收州，作為避風港；而這些搬離的居民中，有10%曾在紐約市生活了超過十年。

數據顯示，曼哈頓的生活成本比美國其他城市的平均水平高出138.6％，使其成為全美最昂貴的城市；根據「華爾街日報」(WSJ)，布碌崙(布魯克林)和曼哈頓的平均租金價格8月末創下歷史新高，一室公寓的平均月租接近3000元。

與此同時，生活質量和社區安全也成了導致人口流失的重要因素之一，紐約市警的暴力犯罪數據自2月起，有了重新抬頭的趨勢；2月紐約市的謀殺率比前一年高出55％，而每個月市警發布的月度犯罪數據也顯示，有關性侵的報案率也一直居高不下。

許多紐約居民表示，當地的政客看著成群結隊的居民收拾行囊離開時，他們仍然將黨派之爭置於政策之上，這樣做的結果可能會在未來的幾個月或幾年裡，加快人口外流的速度。

紐約金價華爾街

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