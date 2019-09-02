影／任內4起五級颶風 川普：不確定聽說過

2019-09-02 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張君堯 ╱即時報導



5級颶風多利安（Dorian）1日登陸巴哈馬，並對美國東南沿海造成重大威脅。若包括多利安颶風，這已是美國總統川普上任來遇到的第四個5級颶風，但川普1日表示，不確定是否聽說過5級颶風。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，多利安於美東時間下午12時45分在巴哈馬阿巴科群島（Abaco Islands）的埃爾博島（Elbow Cay）登陸，瞬間陣風超過每小時354公里。預計颶風將給巴哈馬群島帶來長達兩天的暴雨和大浪。國家颶風中心(NHC)警告說海浪可達18到23英尺高，降雨量可達30英寸。

颶風離開巴哈馬群島後，預計將向西北方轉向佛羅里達州。美國將有2000多萬人受到影響。佛州、喬治亞州、卡羅萊納的12個縣都已經宣佈進入緊急狀態；佛州的一些地區正在進行強制撤離。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在華府聯邦緊急事務管理署（FEMA）聽取官員簡報時說，「我們甚至不知道會發生什麼。我們只知道它（颶風）可能是最大的。我不確定是否聽說過5級颶風，但我知道它存在。我看過4級颶風，但也很少見。」。