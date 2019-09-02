川普：不確定聽說過5級颶風 但他上任至今已遇4次

2019-09-02 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



5級颶風多利安（Dorian）1日登陸巴哈馬，並對美國東南沿海造成重大威脅。若包括多利安颶風，這已是美國總統川普上任來遇到的第四個5級颶風，但川普1日表示，不確定是否聽說過5級颶風。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在華府聯邦緊急事務管理署（FEMA）聽取官員簡報時說，「我們甚至不知道會發生什麼。我們只知道它（颶風）可能是最大的。我不確定是否聽說過5級颶風，但我知道它存在。我看過4級颶風，但也很少見。」。

川普在多利安颶風登陸巴哈馬阿巴科群島前發表這番言論。川普2017年上任以來，美國已經遇過三次5級颶風，多利安颶風會是第四次。

2017年9月颶風瑪莉亞（Maria）和艾瑪（Irma）重創美國領地波多黎各，並影響美國至少九州。去年10月，颶風麥可（Michael）重襲佛州，造成至少59人死亡和超過250億美元損失。