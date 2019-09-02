自閉兒搭機鬧 全機包容

2019-09-02 03:37 世界日報 編譯組／綜合報導



左圖為布雷森躺在機艙走道，右圖為空姐留字條給布瑞爾打氣。（臉書照片） 分享 facebook

布雷森擋道，空服員不以為忤。（臉書照片） 分享 facebook

近年來聯合航空（UA）老是傳出負面消息，如今總算被一名德州婦人「扳回一城」。她們全家搭機從南加州飛回休士頓途中，有自閉症的四歲兒子鬧情緒全程不安分，包括踢椅子與躺在機艙走道。但機組人員發揮最大耐心照顧他，就連其他旅客也充分包容。婦人感動在心，回家後在臉書發表照片與感謝文，稱頌人間有溫暖。

這件事情發生在8月6日，但媒體8月27日才廣泛報導。布瑞爾（Lori Gabriel）家住休士頓郊外絲柏（Cypress ）社區，前往加州度假。當天從聖地牙哥搭聯航飛返休士頓，一行人還包括男友、男友雙親、九歲女兒與兒子布雷森（Braysen）。

布瑞爾說，兒子雖有自閉症，但很愛坐飛機，之前都沒出過大問題。然而當天上飛機前，布雷森就顯得坐立不安。

他們優先上機，準備起飛時布雷森開始鬧情緒。他解開安全帶，堅持要坐在地上。布瑞爾與男友費九牛二虎之力，把布雷森拉回座位重新綁上安全帶。

布瑞爾說，兒子這時拚命反抗，又踢又叫，還打媽媽並抓她頭髮。一名空姐過來警告，小孩不安靜飛機無法起飛。布瑞爾告訴她，兒子有自閉症，請多給她們一點時間。

空姐走開後，帶另兩名空姐回來，問布瑞爾有什麼可幫忙的？大夥商量後，空姐允許布雷森在起飛期間坐在媽媽大腿上，由爸爸壓住布雷森。

飛機升空後，安全帶燈熄滅。布雷森繼續大叫反抗，布瑞爾只好放他下來。空姐讓布雷森坐在走道，後來更讓他蓋著毛毯躺下。

布瑞爾說，當布雷森興奮過度時，機艙地板的震動可安撫他的情緒，他還喜歡故意踢地板去感受震動。結果一不小心踢到隔走道一位婦人的腳，這位婦人表示沒關係，態度非常友好。布瑞爾當時不知道，其實這位婦人也是空姐，當時不在上班，只做旅客，而且她有自閉症的親友。

布瑞爾說，布雷森在經濟艙玩夠，居然跑去頭等艙鬧。他在頭等艙玩得不亦樂乎，並猛踢一名男旅客的座椅。布瑞爾向男旅客道歉，他表示完全沒關係。他還向布雷森自我介紹，並與布雷森擊掌。

頭等艙其他旅客也對布雷森很「奈斯」，問他叫什麼名字，向他秀手機照片，隨便他坐在哪裡。讓布瑞爾十分感動的是，空服員經常來問布瑞爾需要什麼。當他們推車送餐飲時，會配合布雷森的擋路繞道而行。

當布瑞爾一行準備下機時，意外獲得那位便衣空姐擁抱，還塞給她一個字條。對方親筆寫說，永遠不要認為兒子為別人帶來不便。他是上帝的祝福，不是負擔。「上帝祝福妳的耐心、愛心、支持與力量，繼續做個女超人。」布瑞爾看了眼淚快掉下來。