自閉童在迪士尼崩潰大哭 白雪公主安撫方式讓網友讚爆了

2019-09-01 22:55 香港01 記者謝茜嘉／報導



扮演白雪公主的女演員見到Brody在哭，於是主動邀請他坐在旁邊，Brody上前後即躺在懷內啜泣。 「Lauren Bergner」fb圖片 分享 facebook 迪士尼樂園一直深受大人及小朋友歡迎，令人置身童話世界一樣。美國一名媽媽近日於facebook上載多張相片，表示與家人一同到迪士尼樂園渡假，其間患有自閉症的6歲兒子突然大哭發脾氣，詎料白雪公主見狀即上前安慰，甚至拖手帶去散步，媽媽看見這幕大為感動，指白雪公主猶如天使一樣，非常感謝她的幫助。

媽媽Lauren Bergner最近於facebook分享在美國迪士尼樂園遇到的暖心事件，她指當日與丈夫及3位兒子在園內遊玩，本來一家人正排隊等待與白雪公主合照。

但就在此時，患有自閉症的6歲兒子Brody突然崩潰大哭，Lauren解釋他本身有語言障礙，因為當日天氣炎熱而不斷出汗，加上無法忍受嘈雜的聲音及人群，於是只能大哭起來發洩情緒，令Lauren一家人不知所措。

當終於輪到他們拍照時，扮演白雪公主的女演員見到Brody在哭，於是主動邀請他坐在旁邊。Brody上前後即躺在懷內啜泣，善解人意的白雪公主更給他擁抱以安撫情緒，之後甚至主動拖起Brody的手去散步和跳舞，又帶他一起坐在長椅上聊天，場面超感人。

Lauren本來以為Brody佔了太多時間，會令其他正在排隊的人感到鼓譟，但她一轉身，就望見大家都在拍掌歡呼。看着一切的Lauren感動不已，表示神奇的魔法確實存在，白雪公主做了很多事情哄Brody開心，已經是超出表演人員的工作範圍，大讚她是位純真的天使。

Lauren又指全家亦感謝白雪公主，希望可以再親身向她作出道謝。後來Lauren收到當日園內攝影師的照片，她表示很開心這一切亦有被記錄下來，絕對是個一生難忘的暖心回憶。

大批網民激讚扮演白雪公主的女演員敬業樂業，為遊客帶來歡樂的回憶，「白雪公主真的存在」、「很感動」、「迪士尼從來不令人失望」。 善解人意的白雪公主更給他擁抱以安撫情緒。 「Lauren Bergner」fb圖片 分享 facebook

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