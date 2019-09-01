親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

男童上廁所不見人影 20分鐘上游溪邊尋獲送醫不治

9中國留學生返美開學 洛城機場遭扣留、自費遣返

2019-09-01 18:04世界日報 編譯黃秀媛、記者李雪╱綜合報導

新學年開學之際，九名在亞利桑納州立大學就讀的中國留學生，日前返美時，在洛杉磯國際機場被邊境官員扣留後，自費遣返回中國，連校方也未知原因。美國海關及邊境保護局(CBP)稱，原因是九名學生通關檢查時「發現的信息」，但對個案不評論。媒體引用消息來源稱這些留學生僱人寫作業，但校方表示不是學術不誠實，這些學生「學業上有資格」回到學校。

據報導，九名中國留學生均就讀於亞利桑納州大(Arizona State University，簡稱ASU)，其中幾人是讀完最後一學期就將畢業的學生。亞利桑納州大在聲明中表示，九名學生上周從中國返美時，在洛杉磯國際機場海關被扣，隨後被遣返中國。但海關在一份聲明上表示，這些學生並非被「遣返」(deported)，學生可以再向國務院發出簽證申請。

亞利桑納州大表示，該校迄今仍保留九名學生的學籍，該校正「盡可能快」地同聯邦部門配合，嘗試了解他們被扣押和遣返的原因，但目前未獲明確回應。

學校人員說，這些大學部學生雖返回中國，不過ASU一直與他們保持連絡，其中一人已接近畢業，其餘學生將利用ASU線上課程繼續修課。

面對媒體詢問，CBP拒絕說明何以不准這些學生入境，只表示根據檢查過程發現的資訊，CBP認為不應讓他們進入美國。CBP說，移民和國籍法對是否准許外國人入境有廣泛規範，其中列出的60多種不准入境原因，包括與健康有關因素、犯罪、安全理由、公共負擔、工作許可、非法入境和違反移民法規、文件規定等等。

據ABC電視台引據消息來源稱，調查人員發現證據，這些學生有花錢請別人寫作業的行為，違反了F-1學生簽證的要求。但據其他多家媒體收到的ASU發言人岡薩雷斯(Jerry Gonzalez)的聲明中指出，「據ASU所知，這次拘留並非基於學術不誠實的指控，CBP沒有告訴ASU與學術不誠實有關，CBP沒有告訴ASU究竟發生了什麼的任何信息」。

據「亞利桑納共和報」報導，學校官方對該報表示，如果有學術不誠實的問題，那應該是學校的管理權限，不應該是海關的，「所有這種情況下的學生，在學業上都應有資格(academically eligible)持簽證進入美國回到ASU」。目前校長已經聯絡聯邦政府的「所有層級」，也致信國務卿龐培歐(Michael Pompeo)。

該報還報導，本周早些時候哈佛大學新生入境時被查手機，被查出手機內容有反美言論，但該巴勒斯坦裔新生表示反美文章是朋友所貼，並他個人所為，但遭禁止入境，遣返原地。ASU校長克羅(Michael Crow)對該報表示，此次事件很像哈佛新生案例，他表示這九名中國學生被要求自己花錢買機票，否則就會被認作遣返，五年內不得入境美國。

ASU的中國學生聯誼會(CSSA-ASU)於27日在公眾號上發布消息提醒同學入境因應準備，並指出開學之際「留學生入境受阻時有發生，有的甚至被遣返回國。中國駐洛杉磯總領事館表示非常重視，提醒留學生備齊入境資料、了解入境程序，備好校方聯繫方式，對移民執法人員問詢等給予必要配合，依法理性維護自身權益。」

留學生海關洛杉磯
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

美國南加州發現地下斷層 專家：甦醒恐釀強震

2019-09-01 15:18

絕命連線！她被淹死前 報案電話接線生還在訓斥她

2019-09-01 15:14

在美留學陸生被拒入境遭遣返 搜身「脫到只剩一條內褲」

2019-09-01 14:03

漫威新英雄「月亮女孩」保衛紐約下東城社區

2019-09-01 13:48

德州再爆槍擊案 男子沿路濫射至少5死21傷

2019-09-01 13:13

影／美國法拉盛遊民衝突 非裔女激動脫光上衣

2019-09-01 13:01

颶風多利安將襲美佛州 彭啟明：恐是川普任內最大天災

2019-09-01 10:07

德州濫射至少5死21傷 30多歲白人槍手挾持郵政車遭擊斃

2019-09-01 09:27

德州西部發生槍擊案傳5死21傷 槍手遭擊斃

2019-09-01 08:46

德州西部發生槍擊案 約20人中彈傳至少1死

2019-09-01 06:44

加州產出巨無霸檸檬 農產品公司卻叫苦連天 因為...

2019-08-31 23:02

影／美版「學姐」閃辭白宮 因犯了川普的大忌

2019-08-31 17:03

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

她脫到剩內衣上廁所…行李箱竟突倒卡死門 全靠它救命

2019-08-31 20:42

在美留學陸生被拒入境遭遣返 搜身「脫到只剩一條內褲」

2019-09-01 14:03

加州產出巨無霸檸檬 農產品公司卻叫苦連天 因為...

2019-08-31 23:02

把利樂包推向國際 瑞典億萬富豪過世享耆壽93歲

2019-08-31 18:50

斬首逾100人！比利時籍IS劊子手被捕 恐渉巴黎恐攻

2019-09-01 08:30

絕命連線！她被淹死前 報案電話接線生還在訓斥她

2019-09-01 15:14

反對英相強生暫停國會 各大城群眾示威怒批獨裁

2019-08-31 22:20

艾爾段：美再不給掌控權 數週內揮軍敘利亞東北

2019-09-01 03:29

南韓對美施壓 美軍基地當籌碼

2019-09-01 00:43

大陸異議人士陳光誠華郵撰文：川普的北京策略正確

2019-09-01 12:02

美中新一輪關稅今實行 蘋果產品將漲價

2019-09-01 14:31

德州濫射至少5死21傷 30多歲白人槍手挾持郵政車遭擊斃

2019-09-01 09:27

德州西部發生槍擊案 約20人中彈傳至少1死

2019-09-01 06:44

德州西部發生槍擊案傳5死21傷 槍手遭擊斃

2019-09-01 08:46

去年全球出貨量減兩成 日數位相機廠大轉型

2019-09-01 00:01

颶風多利安將襲美佛州 彭啟明：恐是川普任內最大天災

2019-09-01 10:07

新一輪關稅上路 掌握美中貿易戰升溫4大重點

2019-09-01 12:19

日本消費增稅倒數一個月 赴日旅遊一定要知道

2019-09-01 15:10

歐洲青年怎麼了？時速70公里隨性衝撞 竟成風潮

2019-09-01 10:00

伊朗油輪疑開往敘利亞 美國宣布制裁

2019-08-31 21:55

亞馬遜森林陷危機 專家：火災只是其一問題

2019-08-31 18:49

影／美國法拉盛遊民衝突 非裔女激動脫光上衣

2019-09-01 13:01

紐約油價上月跌6% 後市不妙

2019-08-31 23:20

新聞助理遭首相幕僚革職 英國財相憤怒不滿

2019-08-31 20:51

日人愛上較瘦進口牛肉！降美牛關稅 上演美澳牛排大戰

2019-09-01 10:10

美股周線收紅 終止連四跌

2019-08-31 23:55

日本製相機在韓銷售增 打敗抵制潮

2019-09-01 00:00

川普推文嘲笑伊朗火箭爆炸…卻可能洩機密照片

2019-09-01 00:43

美政府研究中國償還清朝債券 金額恐逾一兆美元

2019-08-31 22:07

星期人物／義大利總理 如何傀儡向英雄邁進？

2019-09-01 00:43

伊朗違規運油敘國 美再祭制裁

2019-09-01 00:43

國際金價連漲 白銀更猛

2019-08-31 23:20

英雌惜英雌 準ECB總裁拉加德大讚德總理梅克爾

2019-08-31 20:35

澳洲收納媽媽愛標籤！5步驟搞定 家有2幼兒仍乾乾淨淨

2019-09-01 09:53

日本外相河野頻頻出訪 1年有1個月在飛機上度過

2019-08-31 23:39

9月1日川普政府新一輪加徵關稅生效 中美貿易戰大事記回顧

2019-09-01 15:19

法國第3大城里昂附近傳持刀攻擊 1死9傷

2019-09-01 03:33

美國南加州發現地下斷層 專家：甦醒恐釀強震

2019-09-01 15:18

歐元貶破1.10 摔至2年新低

2019-09-01 00:30

二戰爆發80週年紀念 德國請求波蘭寬恕

2019-09-01 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top