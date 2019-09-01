9中國留學生返美開學 洛城機場遭扣留、自費遣返

新學年開學之際，九名在亞利桑納州立大學就讀的中國留學生，日前返美時，在洛杉磯國際機場被邊境官員扣留後，自費遣返回中國，連校方也未知原因。美國海關及邊境保護局(CBP)稱，原因是九名學生通關檢查時「發現的信息」，但對個案不評論。媒體引用消息來源稱這些留學生僱人寫作業，但校方表示不是學術不誠實，這些學生「學業上有資格」回到學校。

據報導，九名中國留學生均就讀於亞利桑納州大(Arizona State University，簡稱ASU)，其中幾人是讀完最後一學期就將畢業的學生。亞利桑納州大在聲明中表示，九名學生上周從中國返美時，在洛杉磯國際機場海關被扣，隨後被遣返中國。但海關在一份聲明上表示，這些學生並非被「遣返」(deported)，學生可以再向國務院發出簽證申請。

亞利桑納州大表示，該校迄今仍保留九名學生的學籍，該校正「盡可能快」地同聯邦部門配合，嘗試了解他們被扣押和遣返的原因，但目前未獲明確回應。

學校人員說，這些大學部學生雖返回中國，不過ASU一直與他們保持連絡，其中一人已接近畢業，其餘學生將利用ASU線上課程繼續修課。

面對媒體詢問，CBP拒絕說明何以不准這些學生入境，只表示根據檢查過程發現的資訊，CBP認為不應讓他們進入美國。CBP說，移民和國籍法對是否准許外國人入境有廣泛規範，其中列出的60多種不准入境原因，包括與健康有關因素、犯罪、安全理由、公共負擔、工作許可、非法入境和違反移民法規、文件規定等等。

據ABC電視台引據消息來源稱，調查人員發現證據，這些學生有花錢請別人寫作業的行為，違反了F-1學生簽證的要求。但據其他多家媒體收到的ASU發言人岡薩雷斯(Jerry Gonzalez)的聲明中指出，「據ASU所知，這次拘留並非基於學術不誠實的指控，CBP沒有告訴ASU與學術不誠實有關，CBP沒有告訴ASU究竟發生了什麼的任何信息」。

據「亞利桑納共和報」報導，學校官方對該報表示，如果有學術不誠實的問題，那應該是學校的管理權限，不應該是海關的，「所有這種情況下的學生，在學業上都應有資格(academically eligible)持簽證進入美國回到ASU」。目前校長已經聯絡聯邦政府的「所有層級」，也致信國務卿龐培歐(Michael Pompeo)。

該報還報導，本周早些時候哈佛大學新生入境時被查手機，被查出手機內容有反美言論，但該巴勒斯坦裔新生表示反美文章是朋友所貼，並他個人所為，但遭禁止入境，遣返原地。ASU校長克羅(Michael Crow)對該報表示，此次事件很像哈佛新生案例，他表示這九名中國學生被要求自己花錢買機票，否則就會被認作遣返，五年內不得入境美國。

ASU的中國學生聯誼會(CSSA-ASU)於27日在公眾號上發布消息提醒同學入境因應準備，並指出開學之際「留學生入境受阻時有發生，有的甚至被遣返回國。中國駐洛杉磯總領事館表示非常重視，提醒留學生備齊入境資料、了解入境程序，備好校方聯繫方式，對移民執法人員問詢等給予必要配合，依法理性維護自身權益。」