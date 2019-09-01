絕命連線！她被淹死前 報案電話接線生還在訓斥她

2019-09-01 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



美國有線電視新聞網（CNN）報導，住在美國阿肯色州史密斯堡（Fort Smith）的47歲婦人黛博拉．史蒂文斯（Debra Stevens）8月24日清晨開著休旅車送報，路上突然淹水，她被困在車內，趕緊打911報案電話求救。

當時為清晨4點38分，史蒂文斯向報案電話接線生苦苦哀求22分鐘，對方反應冷淡，不但說一些風涼話，還一再訓斥她，直到她被淹死。

根據警方公布的電話錄音，史蒂文斯在電話中說：「我有緊急狀況，我出不去，我怕我會死，女士，你能幫幫我嗎？」

她在電話中不停說水上漲得很快，她快要死了，並哭著問什麼時候才會有人來救她，她不會游泳，不知如何形容所在地點，她不想死。

女接線生回答說：「你不會死，我不知道你為什麼被嚇成這樣，這麼激動於事無補，只會浪費你的氧氣，請冷靜一點。」

史蒂文斯說，水已灌進她的車，她的新手機就要毀了。

對方說：「你真的在乎你的新手機？你在那裡哭著求救，誰管你的手機？」

史蒂文斯說，她沒看到路上有淹水，水突然漲上來，已來到她的胸部，她看到遠處有人在看她，可能在笑她。

史蒂文斯又說她快吐了。對方說：「你在水裡，要吐就吐，沒關係。」

史蒂文斯失控大哭，要對方與她一起禱告。對方說：「儘管禱告吧。」

史蒂文斯說：「天父啊！請幫我從水裡出去。」她再度道歉，說她無意冒犯。

對方說：「這次是教訓，下次不要把車開到水裡去。」

史蒂文斯堅稱沒有看到淹水，她送報21年，從來沒有踫到這種事。

對方說：「我不知道你為何沒看見，你必須開過去，水不會消失。」

兩人通話15分鐘後，電話中聽到接線生去接另一通電話。警方表示，當天早上很多人報案說被水困住。

電話中聽到接線生向一名消防員描述史蒂文斯被困的地點。她說：「我正在與她通話，她快瘋了。」

通話第18分鐘，接線生問消防員能不能看到史蒂文斯。消防員說：「沒看到，她的地點有點混淆。」

這時史蒂文斯失控大叫。接線生說：「黛比小姐，你必須閉嘴，你能按喇叭嗎？」

史蒂文斯：「喇叭沒聲了。」

這時水已高過車門，史蒂文斯大叫：「老天，我的車開始動了。」

接線生要她不要掛電話，她還要接別的電話。史蒂文斯大叫，說她無法呼吸。

接線生說：「你能呼吸，因為你正在對我大吼大叫。冷靜一點，我知道你害怕。」

史蒂文斯沒有回答。接線生呼叫她：「黛比小姐？老天，聽起來她被水淹了。」電話在清晨5點結束。