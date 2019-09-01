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香港機場再現示威集結 民眾將推車封住入口對峙中

在美留學陸生被拒入境遭遣返 搜身「脫到只剩一條內褲」

2019-09-01 14:03世界日報 記者楊青／洛杉磯報導

洛杉磯國際機場外站有美國海關及邊境保衛局人員，示意照片與新聞事件無關。歐新社
洛杉磯國際機場外站有美國海關及邊境保衛局人員，示意照片與新聞事件無關。歐新社
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美國大學開學之際，洛杉磯國際機場連續傳出十多名來自中國大陸的留學生被拒入境並原機遣返中國，五年學生簽證被取消；部分當事人表示在機場海關被扣留詢問長達十多小時至20多個小時，脫衣搜查，甚至「脫到只剩一條內褲」，感覺相當屈辱。

洛杉磯移民律師華強表示，從8月11日至8月21日，她連續收到中國留學生的報告，這些中國留學生乘坐中國航班到達洛杉磯國際機場準備入關時，被聯邦海關人員扣留詢問後拒入境。其中一名北京男學生和其他11名從中國來美復學的學生，上星期進入洛杉磯國際機場上，不但被扣留在海關30多小時，還被勒令脫衣搜身，拿走I-20，簽證取消，最後全部遣返。

轉學教打網球 都問原因

其中一名男生乘坐的東航航班，8月11日晚8時許到達洛杉磯國際機場，該男生準備通關時，被一名亞裔海關官員扣留詢問，之後十多個小時中，又分別有兩波海關人員對其詢問各種問題。

據當事人表示，多名海關人員首先問他什要轉學，學業是否有問題。該留學生回答因自己興趣，所以從較大的私立學校轉到較小的私立學校。海關人員又問他是否以教人打網球方式非法打工，教人打網球是否收費？該留學生表示網球是自己愛好，因打得好，平常一些朋友喜歡找他打球，並沒有收費，只是自願請他吃飯。

威脅不答會作牢 教球收小費不行

當事人表示，海關人員還詢問他是否曾經幫人代考、是否曾經考試作弊、是否在網上上課等等。他回答沒有。海關人員又問他有沒有接受過任何軍事訓練，答案也是沒有。當事人表示，海關人員數度向他表示，「要回答問題，不講話馬上坐牢」。他表示，他最後被要求脫衣接受搜身，脫到最後只剩一條褲。該留學生表示，他最後承認曾因教人打網球獲得三次25元和50元的小費，總共100元。海關人員最後取消其學生簽證，五年不得入境。

華強表示，不僅如此，海關人員最後告訴該中國留學生，他被拒絕進入美國需原機遣返，回程機票800美元需留學生自付。不久，有一個貌似航空公司的人拿到錢，該留學生次日返回中國。

另一個中國留學生則是8月19日乘坐中國航班到達洛杉磯國際機場，準備入關回洛杉磯某學校時被拒絕入境。據該留學生父母表示，他們的孩子在洛杉磯海關被扣後，30多個小時與父母失去聯繫。該留學生兩天後被送回中國。據當事人表示，在洛杉磯國際機場被海關扣下詢問並送返中國，但海關人員讓他簽署一份文件，並表示他此次不能入關，但會保留其學生簽證，但等到他下飛機重新拿到護照時，發現自己的學生簽證已被取消。該留學生母親表示，自己的孩子回國已近十天，情緒非常低落不穩，躲著不肯見家人。

華強表示，據她瞭解，兩名中國留學生都已在美留學一段時間，並非首次來美。兩人平時正常上學，並無逃學或學業不佳或作弊代考等情況。她質疑，「最令人不解的是，海關人員當時並沒有向留學生提出任何有關毒品的問題，但何要脫衣搜身？」

記者31日試圖就相關問題聯絡洛杉磯國際機場海關，但未果。

60多理由可拒入境 國際生均查

據一位不具名的海關人員表示，學生返校高峰期，對留學生返美入境檢查確實更花時間，根據聯邦移民和國籍法，共有60多項理由可以拒絕外國人入境，包括健康、犯罪、安全、公共指控、勞工證、非法入境、違反移民法和文件等，都是檢查重點。他強調，這些檢查不是針對來自中國的留學生，而是對所有的國際學生。

海關人員表示，手機通訊記錄通常可以透露很多信息，包括是否非法打工、全職學習，比如，一個人的常住住址在離學校兩小時之外，基本可以質疑他是否在上學？

海關留學生洛杉磯
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