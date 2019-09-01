親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

網造假韓國瑜「跳樓身亡」 韓辦傳明作筆錄正式提告

美國南加州發現地下斷層 專家：甦醒恐釀強震

2019-09-01 15:18世界日報 編譯組／綜合報導

專家發現洛杉磯港地下「沉睡」地震斷層有甦醒跡象。圖擷自／U.S. Geologi...
專家發現洛杉磯港地下「沉睡」地震斷層有甦醒跡象。圖擷自／U.S. Geological Survey via Los Angeles Times
分享

南加州民眾已經被地震專家經常提醒大地震快來臨而惶惶不安，如今他們又來「嚇人」說，洛杉磯港海邊地下有個沉睡已久的斷層看來已經睡醒，有能力引發大地震。不過這篇報導看到一半，才出現專家研判這個斷層，可望在未來3000年至5000年爆發。

洛杉磯時報8月31日報導，哈佛大學、南加大（USC）與美國地質調查局（USGS）地震專家最新研究，已經沉睡起碼200萬年的威明頓盲斷層（Wilmington Blind Thrust Fault）有睡醒跡象。所謂盲斷層是指斷層不與地面接觸，從地表看不出來。威明頓盲斷層全長12.5哩左右，從橙縣杭廷頓灘（Huntington Beach）向西北從洛杉磯港與長堤港（Port of Long Beach）底下穿過，再經過派洛斯福德半島（Palos Verdes Pensinula），最後從聖塔蒙尼卡灣（Santa Monica Bay）入海。

專家說，這個斷層在沉睡時洛杉磯居民完全不必擔心。不過一旦睡醒，除斷層本身可造成規模6.2地震，如果引發其他斷層可造成規模7以上大地震。哈佛大學博士班學生沃菲（Franklin Wolfe）說，這好比一個沉睡的巨人，並不經常爆發，但不代表沒有危險。

地震專家之所以發現這個斷層，是因為斷層位於威明頓油田（Wilmington Oil Fields）地下。石油公司數據顯示地下深層岩石有斷層存在，但200萬年來都未向較淺地層延伸。不過美國地質調查局專家十年前在研究地下水庫時，發現斷層有延伸至較淺地層跡象。進一步證實這個發現無誤，亦即威明頓斷層不再沉睡。

沃菲說，由於這個斷層醒得很慢，可望在未來3000年至5000年爆發。這使他想到，加州不知還有多少足以引發大地震的隱形斷層還沒被發現。

地震洛杉磯哈佛大學
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

絕命連線！她被淹死前 報案電話接線生還在訓斥她

2019-09-01 15:14

德州西部發生槍擊案傳5死21傷 槍手遭擊斃

2019-09-01 08:46

在美留學陸生被拒入境遭遣返 搜身「脫到只剩一條內褲」

2019-09-01 14:03

漫威新英雄「月亮女孩」保衛紐約下東城社區

2019-09-01 13:48

影／美國法拉盛遊民衝突 非裔女激動脫光上衣

2019-09-01 13:01

德州再爆槍擊案 男子沿路濫射至少5死21傷

2019-09-01 13:13

颶風多利安將襲美佛州 彭啟明：恐是川普任內最大天災

2019-09-01 10:07

德州濫射至少5死21傷 30多歲白人槍手挾持郵政車遭擊斃

2019-09-01 09:27

德州西部發生槍擊案 約20人中彈傳至少1死

2019-09-01 06:44

加州產出巨無霸檸檬 農產品公司卻叫苦連天 因為...

2019-08-31 23:02

影／美版「學姐」閃辭白宮 因犯了川普的大忌

2019-08-31 17:03

ICE悄悄改變U簽證 恐令移民不敢報案

2019-08-31 14:05

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

她脫到剩內衣上廁所…行李箱竟突倒卡死門 全靠它救命

2019-08-31 20:42

影／美版「學姐」閃辭白宮 因犯了川普的大忌

2019-08-31 17:03

加州產出巨無霸檸檬 農產品公司卻叫苦連天 因為...

2019-08-31 23:02

在美留學陸生被拒入境遭遣返 搜身「脫到只剩一條內褲」

2019-09-01 14:03

把利樂包推向國際 瑞典億萬富豪過世享耆壽93歲

2019-08-31 18:50

斬首逾100人！比利時籍IS劊子手被捕 恐渉巴黎恐攻

2019-09-01 08:30

反對英相強生暫停國會 各大城群眾示威怒批獨裁

2019-08-31 22:20

艾爾段：美再不給掌控權 數週內揮軍敘利亞東北

2019-09-01 03:29

美股止住周線四連跌 9月迎來更嚴峻挑戰

2019-08-31 17:41

絕命連線！她被淹死前 報案電話接線生還在訓斥她

2019-09-01 15:14

南韓對美施壓 美軍基地當籌碼

2019-09-01 00:43

德州濫射至少5死21傷 30多歲白人槍手挾持郵政車遭擊斃

2019-09-01 09:27

德州西部發生槍擊案 約20人中彈傳至少1死

2019-09-01 06:44

大陸異議人士陳光誠華郵撰文：川普的北京策略正確

2019-09-01 12:02

德州西部發生槍擊案傳5死21傷 槍手遭擊斃

2019-09-01 08:46

去年全球出貨量減兩成 日數位相機廠大轉型

2019-09-01 00:01

伊朗油輪疑開往敘利亞 美國宣布制裁

2019-08-31 21:55

颶風多利安將襲美佛州 彭啟明：恐是川普任內最大天災

2019-09-01 10:07

歐洲青年怎麼了？時速70公里隨性衝撞 竟成風潮

2019-09-01 10:00

美中新一輪關稅今實行 蘋果產品將漲價

2019-09-01 14:31

新一輪關稅上路 掌握美中貿易戰升溫4大重點

2019-09-01 12:19

亞馬遜森林陷危機 專家：火災只是其一問題

2019-08-31 18:49

日本消費增稅倒數一個月 赴日旅遊一定要知道

2019-09-01 15:10

影／美國法拉盛遊民衝突 非裔女激動脫光上衣

2019-09-01 13:01

新聞助理遭首相幕僚革職 英國財相憤怒不滿

2019-08-31 20:51

紐約油價上月跌6% 後市不妙

2019-08-31 23:20

日人愛上較瘦進口牛肉！降美牛關稅 上演美澳牛排大戰

2019-09-01 10:10

美股周線收紅 終止連四跌

2019-08-31 23:55

日本製相機在韓銷售增 打敗抵制潮

2019-09-01 00:00

美政府研究中國償還清朝債券 金額恐逾一兆美元

2019-08-31 22:07

星期人物／義大利總理 如何傀儡向英雄邁進？

2019-09-01 00:43

川普推文嘲笑伊朗火箭爆炸…卻可能洩機密照片

2019-09-01 00:43

伊朗違規運油敘國 美再祭制裁

2019-09-01 00:43

英雌惜英雌 準ECB總裁拉加德大讚德總理梅克爾

2019-08-31 20:35

澳洲收納媽媽愛標籤！5步驟搞定 家有2幼兒仍乾乾淨淨

2019-09-01 09:53

日本外相河野頻頻出訪 1年有1個月在飛機上度過

2019-08-31 23:39

法國第3大城里昂附近傳持刀攻擊 1死9傷

2019-09-01 03:33

國際金價連漲 白銀更猛

2019-08-31 23:20

不滿英相出招關閉國會 全英發動串聯示威

2019-09-01 08:41

歐元貶破1.10 摔至2年新低

2019-09-01 00:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top