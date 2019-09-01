美國南加州發現地下斷層 專家：甦醒恐釀強震

2019-09-01 15:18 世界日報 編譯組／綜合報導



專家發現洛杉磯港地下「沉睡」地震斷層有甦醒跡象。圖擷自／U.S. Geological Survey via Los Angeles Times 分享 facebook

南加州民眾已經被地震專家經常提醒大地震快來臨而惶惶不安，如今他們又來「嚇人」說，洛杉磯港海邊地下有個沉睡已久的斷層看來已經睡醒，有能力引發大地震。不過這篇報導看到一半，才出現專家研判這個斷層，可望在未來3000年至5000年爆發。

洛杉磯時報8月31日報導，哈佛大學、南加大（USC）與美國地質調查局（USGS）地震專家最新研究，已經沉睡起碼200萬年的威明頓盲斷層（Wilmington Blind Thrust Fault）有睡醒跡象。所謂盲斷層是指斷層不與地面接觸，從地表看不出來。威明頓盲斷層全長12.5哩左右，從橙縣杭廷頓灘（Huntington Beach）向西北從洛杉磯港與長堤港（Port of Long Beach）底下穿過，再經過派洛斯福德半島（Palos Verdes Pensinula），最後從聖塔蒙尼卡灣（Santa Monica Bay）入海。

專家說，這個斷層在沉睡時洛杉磯居民完全不必擔心。不過一旦睡醒，除斷層本身可造成規模6.2地震，如果引發其他斷層可造成規模7以上大地震。哈佛大學博士班學生沃菲（Franklin Wolfe）說，這好比一個沉睡的巨人，並不經常爆發，但不代表沒有危險。

地震專家之所以發現這個斷層，是因為斷層位於威明頓油田（Wilmington Oil Fields）地下。石油公司數據顯示地下深層岩石有斷層存在，但200萬年來都未向較淺地層延伸。不過美國地質調查局專家十年前在研究地下水庫時，發現斷層有延伸至較淺地層跡象。進一步證實這個發現無誤，亦即威明頓斷層不再沉睡。

沃菲說，由於這個斷層醒得很慢，可望在未來3000年至5000年爆發。這使他想到，加州不知還有多少足以引發大地震的隱形斷層還沒被發現。