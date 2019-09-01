漫威新英雄「月亮女孩」保衛紐約下東城社區

2019-09-01 13:48 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ╱紐約報導



迪士尼宣布將與漫威(Marvel)團隊合作，共同推出漫威原創漫畫系列的英雄「月亮女孩與魔鬼恐龍」。(取自Marvel Animation) 分享 facebook

日前在D23博覽會上，迪士尼宣布將與漫威(Marvel)團隊合作，共同推出原創漫畫系列的英雄「月亮女孩與魔鬼恐龍」(Moon Girl and Devil Dinosaur)；該故事敘述月亮女孩與魔鬼恐龍一起保護曼哈頓下東城社區，不少民眾相當期待這個「社區英雄」，並期待未來能夠在大螢幕上看到下東城。

「月亮女孩與魔鬼恐龍」故事主角「月亮女孩」本名為Lunella Lafayette，是一名年僅13歲的非洲裔少女，一天她不小心打開了時間漩渦後，將一個十噸的霸王龍「魔鬼恐龍」送到現代的曼哈頓，她的超能力讓她與「魔鬼恐龍」一起保護下東城社區。

「月亮女孩與魔鬼恐龍」是漫威較新的漫畫系列，於2015年推出，而故事中的街頭組織Yancy Street Gang是由美國著名的漫畫家、編輯和編劇科比(Jack Kirby)所創造，Yancy Street在現實中則是地蘭西街(Delancey St.)。

科比從小在下東城長大，現居艾塞克斯街(Essex St.)147號，曾經共同創造了包括美國隊長(Captain America)、綠巨人浩克(the Hulk)、驚奇四超人(Fantastic Four)和X戰警(X-Men)等英雄。

居住在紐約市的漫威迷林愷杰表示，因為「蜘蛛人」(Spider Man)主角人物設定為住在皇后區的「社區英雄」，就對「蜘蛛人」特別有好感；現在又多了一個保護下東城的英雄「月亮女孩」，若未來能夠在漫畫或大螢幕中看到更多下東城的景色，必定也能跟這個新角色產生更多連結。