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颶風多利安將襲美佛州 彭啟明：恐是川普任內最大天災

2019-09-01 10:07聯合報 記者曹悅華╱即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」說，美國東岸的颶風多利安（Dorian）即將侵襲佛羅里達，不過並非直接登陸，而是沿著海岸線直接北上，距離相當接近，預期對佛州東岸海岸有很嚴重影響。

他說，要留意周一對美國的侵襲，這很可能是川普任美國總統三年，遭遇最大的一波天災。

圖為國際太空站攝影機8月30日拍得颶風多利安影像。法新社／NASA TV
圖為國際太空站攝影機8月30日拍得颶風多利安影像。法新社／NASA TV
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