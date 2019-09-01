颶風多利安將襲美佛州 彭啟明：恐是川普任內最大天災

2019-09-01 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」說，美國東岸的颶風多利安（Dorian）即將侵襲佛羅里達，不過並非直接登陸，而是沿著海岸線直接北上，距離相當接近，預期對佛州東岸海岸有很嚴重影響。