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德州濫射至少5死21傷 30多歲白人槍手挾持郵政車遭擊斃

2019-09-01 09:27聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國德州密德蘭（Midland）與奧德薩（Odessa）兩市之間31日發生隨機槍擊案，造成至少5死21傷，嫌犯已經在奧德薩的一家複合式戲院遭警方擊斃。

華盛頓郵報報導，奧德薩警長格爾克31日晚間在記者會上表示，槍手為一名30多歲的白人男子，他駕駛一輛金白色Honda遭遇警方攔檢後，突然朝警員開槍並逃逸。

這名槍手隨後劫持一輛美國郵政車，從密德蘭市驅車往西進入奧德薩市，並在連接兩市的20號州際公路和191號公路上，朝駕駛和行人濫射，造成多人受傷。

格爾克說，槍手已在奧德薩市一家複合式戲院Cinergy停車場遭警方擊斃，對峙過程中有三名員警中槍送醫，目前不清楚槍手行凶動機。

稍早一度傳出有兩名槍手駕駛兩輛車，但警方事後證實僅有一名槍手作案。

奧德薩市14名傷者被送往二疊紀地區醫療中心進行急救，該院已因維安問題遭封鎖。密德蘭紀念醫院表示，該院也已封鎖，並接受至少六名傷患，有三人情況危急。

奧德薩市市長特納（David Turner）表示，有很多人受傷，很多人都很害怕，在這種情況下，禱告是重要的，我們將徹底解決這個問題。

德州州長阿博特（Greg Abbott）發聲明表示，他對「這種不明智和怯懦的攻擊感到傷痛欲絕」，並向受害者及其家人和密德蘭市與奧德薩市民予以全力支持。

阿博特說，「我想提醒所有德州人，我們不會讓德州被仇恨和暴力給佔據，正如德州人一直以來的模樣，我們將聯手面對這場悲劇」。

這次槍擊案是德州本月第二次的大規模槍案。幾周前，一名槍手向艾爾帕索的一家沃爾瑪商場開火，導致22死、十幾人受傷。

美國德州一名槍手31日駕駛金白色Honda，遭遇警方攔檢後，突然朝警員開槍後逃逸...
美國德州一名槍手31日駕駛金白色Honda，遭遇警方攔檢後，突然朝警員開槍後逃逸。法新社
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美國德州一名槍手31日駕駛金白色Honda，遭遇警方攔檢後，突然朝警員開槍後逃逸...
美國德州一名槍手31日駕駛金白色Honda，遭遇警方攔檢後，突然朝警員開槍後逃逸， 隨後挾持一輛美國郵政車，濫射造成多人受傷。車上有很多彈孔。法新社
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槍擊華盛頓郵報沃爾瑪
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