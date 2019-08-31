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影／美版「學姐」閃辭白宮 因犯了川普的大忌

2019-08-31 17:03聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國總統川普的特別助理威斯特豪（Madeleine Westerhout）29日突然辭職，原因是她之前跟記者私下吃晚飯時亂爆料，甚至透露第一家庭秘辛，犯了川普的大忌。

威斯特豪今年28歲，推特上頭銜是總統辦公室運作主任（Director of Oval Office Operations），擔任川普的「守門人」。絕大多數人想跟川普開會，幾乎都要先通過威斯特豪這關。她的辦公桌就在橢圓辦公室外，想專訪川普的記者也會越過白宮發言人直接找她。威斯特豪年薪達14萬5千美元（約台幣450萬），名列白宮最高薪幕僚之一。

據《紐時》與《Politico》報導，整起事件起自川普2周前到新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）休假時，威斯特豪與白宮副發言人吉德里（Hogan Gidley）17日跟隨行記者外出私下聚餐。

吉德里後來有事先行離開，已「酒過數巡」的威斯特豪開始大嘴巴，向記者爆料川普的飲食癖好及小兒子巴倫的事情，也吹噓自己跟川普關係好到不行，連兩位女兒伊凡卡和蒂芬妮都比不上。

據指威斯特豪還開玩笑說，川普覺得蒂芬妮太胖，無法從人群中認出她，也不想跟她一起照相。

這些爆料幾天內就傳遍白宮，約一周後才被代幕僚長穆瓦尼上報川普。川普對此一度模稜兩可，29日花了一整天時間才決定威斯特豪必須辭職，正在加州度假的她當晚即遞出辭呈。

面對記者提問時川普說，威斯特豪向他承認喝了酒，度過一個糟糕的夜晚。接著他似乎替威斯特豪打抱不平地說，這是私下談話（off the record），認為記者不該報出來，但也承認威斯特豪的說詞「有點傷人」。

「蒂芬妮很棒，」川普補充道：「我愛蒂芬妮」

美國總統川普的特別助理威斯特豪（Madeleine Westerhout）29日...
美國總統川普的特別助理威斯特豪（Madeleine Westerhout）29日突然辭職，原因是她之前跟記者私下吃晚飯時亂爆料，甚至透露第一家庭秘辛，犯了川普的大忌。IG/@madwestt
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川普夫婦跟二女兒蒂芬妮4月21日在佛州棕櫚灘一處教堂參加復活節祈禱。據川普特助威...
川普夫婦跟二女兒蒂芬妮4月21日在佛州棕櫚灘一處教堂參加復活節祈禱。據川普特助威斯特豪爆料，川普很少跟蒂芬妮合影，是因為覺得蒂芬妮太胖，長相普通到「無法從人群中認出來」。路透
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